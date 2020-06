WHO pozdravlja dobre rezultate ispitivanja steroida deksametazona za koronavirus

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) obznanila je kao 'dobre vijesti' početne rezultate kliničkih ispitivanja koji su pokazali da jeftini i često korišteni steroid po imenu deksametazon može spasiti živote kritično bolesnih pacijenata zaraženih covidom-19

Znanstvenici su podijelili početne uvide rezultata istraživanja s WHO-om, 'i veselimo se punoj analizi podataka u narednim danima', rečeno je.

'WHO će koordinirati metaanalizu kako bi povećao sveukupno razumijevanje ovog medicinskog napretka. WHO će ažurirati kliničke smjernice po pitanju uporabe lijeka za slučajeve covida-19', rekao je WHO.

Testiranje provedeno na 2104 oboljelih pokazalo je da malene doze ovog lijeka za trećinu mogu smanjiti smrtni ishod kod pacijenata na respiratorima i kod petine onih kojih su potvrgnuti terapiji kisikom, zaključci su istraživača koji tvrde da je ovo veliki korak koji bi mogao spasiti brojne živote.

Martin Landray sa Sveučilišta Oxford, jedan od voditelja pokusa, kazao je kako bi se deksametazon koji se od 1960-ih koristiti za liječenje upala i stanja poput astme, mogao dokazati kao 'nevjerojatno jeftin' način borbe protiv pandemije koronavirusa.

'Jasno je da se u ovom slučaju pokazuje korisnim i široko primjenjivim kod pacijenata kod kojih je bolest uznapredovala toliko da im je potreban tretman kisikom', kazao je Landray.

Njegov kolega sa Oxforda Peter Horby opisao je deksametazon kao 'prvi lijek za koji bi se moglo dokazati da poboljšava izglede za preživljavanje covida-19'.

Još uvijek ne postoji cjepivo za novi koronavirus koji je do sada zarazio više od osam milijuna ljudi diljem svijeta, a do smrtnog je ishoda doveo u više od 430 tisuća slučajeva.