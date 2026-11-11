Washington strahuje zbog novog ruskog uporišta: 'To je opasan model'

‘Zabrinuti smo zbog ruskih nastojanja da taj model proširi i na druge dijelove afričkog kontinenta’, rekao je Brennan.

Rusija je intenzivirala vojnu suradnju s Madagaskarom nakon vojnog preuzimanja vlasti 2025. godine , isporučujući oružje i šaljući vojne instruktore.

Riječ je o modelu suradnje kakav su prihvatili Mali, Burkina Faso i Niger . Nakon što je vlast preuzela vojska, te su zemlje ograničile odnose sa zapadnim saveznicima i okrenule se Moskvi , tražeći pomoć u borbi protiv džihadističkih skupina.

Zamjenik zapovjednika američkog Zapovjedništva za Afriku (AFRICOM), general-pukovnik John Brennan, upozorio je na širenje tzv. sahelskog modela , koji bi mogao dodatno destabilizirati kontinent, piše BBC .

Važan strateški položaj

‘Madagaskar se nalazi na iznimno važnom strateškom položaju, baš kao i Mozambik, i ne želimo da se takvi modeli primjenjuju u tim dvjema zemljama’, dodao je.

Mali, Burkina Faso i Niger optuživali su zapadne partnere da nisu uspjeli suzbiti džihadističko nasilje, no napadi islamističkih militanata nastavili su se i nakon njihova okretanja Rusiji.

Brennan je posebno upozorio na sigurnost Mozambičkog kanala, važnog međunarodnog pomorskog pravca između Madagaskara i Mozambika. Naglasio je da militanti povezani s Islamskom državom na sjeveru Mozambika i druge neprijateljske skupine ne smiju ugroziti plovidbu i trgovinu.

Pozivajući se na nedavne incidente povezane s piratstvom, upozorio je da naoružane skupine prilagođavaju taktiku i razvijaju sposobnosti djelovanja na moru.

Istodobno je poručio da američki partneri mogu sami birati s kim će surađivati, ali da moraju razumjeti moguće rizike.

Madagaskar nastavlja suradnju s Moskvom

Vlasti Madagaskara zasad nisu komentirale američka upozorenja. Predsjednik Michaël Randrianirina, međutim, nedavno je ponovno podržao jačanje odnosa Rusije i afričkih država.

Na rusko-afričkom summitu prošlog mjeseca dvije su zemlje potpisale sporazume o suradnji u obrani, turizmu i trgovini.

Randrianirina je u veljači, nekoliko mjeseci nakon preuzimanja vlasti, posjetio Moskvu. Bio je to prvi službeni posjet jednog čelnika Madagaskara Rusiji u gotovo 50 godina.