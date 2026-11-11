Washington strahuje zbog novog ruskog uporišta: 'To je opasan model'

Sjedinjene Američke Države upozorile su Madagaskar na rizike jačanja vojne suradnje s Rusijom, ističući da slična partnerstva u zapadnoj Africi nisu donijela poboljšanje sigurnosti. Washington posebno zabrinjava mogućnost širenja ruskog utjecaja na strateški važan dio Indijskog oceana.
Zamjenik zapovjednika američkog Zapovjedništva za Afriku (AFRICOM), general-pukovnik John Brennan, upozorio je na širenje tzv. sahelskog modela, koji bi mogao dodatno destabilizirati kontinent, piše BBC.
Riječ je o modelu suradnje kakav su prihvatili Mali, Burkina Faso i Niger. Nakon što je vlast preuzela vojska, te su zemlje ograničile odnose sa zapadnim saveznicima i okrenule se Moskvi, tražeći pomoć u borbi protiv džihadističkih skupina.
Rusija je intenzivirala vojnu suradnju s Madagaskarom nakon vojnog preuzimanja vlasti 2025. godine, isporučujući oružje i šaljući vojne instruktore.
‘Zabrinuti smo zbog ruskih nastojanja da taj model proširi i na druge dijelove afričkog kontinenta’, rekao je Brennan.
Važan strateški položaj
‘Madagaskar se nalazi na iznimno važnom strateškom položaju, baš kao i Mozambik, i ne želimo da se takvi modeli primjenjuju u tim dvjema zemljama’, dodao je.
Mali, Burkina Faso i Niger optuživali su zapadne partnere da nisu uspjeli suzbiti džihadističko nasilje, no napadi islamističkih militanata nastavili su se i nakon njihova okretanja Rusiji.
Brennan je posebno upozorio na sigurnost Mozambičkog kanala, važnog međunarodnog pomorskog pravca između Madagaskara i Mozambika. Naglasio je da militanti povezani s Islamskom državom na sjeveru Mozambika i druge neprijateljske skupine ne smiju ugroziti plovidbu i trgovinu.
Pozivajući se na nedavne incidente povezane s piratstvom, upozorio je da naoružane skupine prilagođavaju taktiku i razvijaju sposobnosti djelovanja na moru.
Istodobno je poručio da američki partneri mogu sami birati s kim će surađivati, ali da moraju razumjeti moguće rizike.
Madagaskar nastavlja suradnju s Moskvom
Vlasti Madagaskara zasad nisu komentirale američka upozorenja. Predsjednik Michaël Randrianirina, međutim, nedavno je ponovno podržao jačanje odnosa Rusije i afričkih država.
Na rusko-afričkom summitu prošlog mjeseca dvije su zemlje potpisale sporazume o suradnji u obrani, turizmu i trgovini.
Randrianirina je u veljači, nekoliko mjeseci nakon preuzimanja vlasti, posjetio Moskvu. Bio je to prvi službeni posjet jednog čelnika Madagaskara Rusiji u gotovo 50 godina.