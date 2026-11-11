Amerikanci prvo kod Putina, pa kod Zelenskog: Otvara se mogućnost prekida vatre

Također je pozdravio ono što je nazvao 'promjenom tona' Sjedinjenih Država u vezi sa sudjelovanjem Europe u pregovorima, ustvrdivši da američka strana sada tom pitanju pristupa 'pozitivnije i srdačnije'.

'Važno je to što su Amerikanci otišli razgovarati s Putinom s konkretnim elementima. Jako bih volio da se u Dublin vrate s konkretnim elementima', dodao je. Izrazio je skepticizam, ali i naglasio da 'postoji nada'.

Po dolasku u irsku prijestolnicu, Zelenski je izjavio da bi se mogla otvoriti prilika za postizanje prekida vatre prije 2027. godine.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je, pak, da pregovori vođeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pokazuju kako su Sjedinjene Države, Ukrajina i Europa 'potpuno usklađene i ujedinjene'.

Tijekom dva dana izravnih pregovora, prvih nakon više od osam mjeseci, dvije su se strane dogovorile o novoj velikoj razmjeni ratnih zarobljenika, ali su se razišle u stajalištima o ulozi koju bi Europa trebala imati u nastavku pregovora.

Iako iz tih razgovora, čiji je cilj pronaći izlaz iz rata koji traje više od četiri godine, nije proizašlo mnogo konkretnih pojedinosti, obje su strane izvijestile o određenom napretku i potvrdile da će se pregovori nastaviti.

Kako bi se nastavio pozitivan zamah ostvaren posljednjih dana, Jared Kushner najavio je da će u četvrtak zajedno sa Steveom Witkoffom u Moskvi susresti Vladimira Putina kako bi 'razmotrili ono o čemu se razgovaralo' u Abu Dhabiju i 'pokušali ostvariti napredak', a potom otputovati u Dublin na razgovore sa Zelenskim.

Washington i Kijev ocijenili su da bi u nekom trenutku pregovore trebalo proširiti i na Europljane.

Volodimir Zelenski u srijedu je pozdravio uključivanje Europljana u pregovore, istaknuvši da to nije bilo 'jednostavno'. Dan ranije pozvao je Europu da tijekom studenoga imenuje svojeg predstavnika u pregovorima.

Međutim, Rusija, koja je dosad nastojala isključiti Europu iz razgovora, zasad ne pokazuje znakove promjene stajališta o tom pitanju.

Ruski pregovarač Medinski odbacio je mogućnost razgovora između Moskve i Europljana, rekavši da 'ne razumije najbolje njihovu ulogu':

'Od europskih zemalja nismo dobili nikakvu mirovnu inicijativu, nikakav konkretan prijedlog.'

Kad je riječ o konkretnim rezultatima, Kijev, Moskva i Washington objavili su da će se uskoro održati velika razmjena ratnih zarobljenika između Ukrajine i Rusije.