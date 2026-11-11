Kaos na ulicama Barcelone: Prosvjedi prerasli u sukobe s policijom, deseci uhićenih

Lokalni mediji izvijestili su da su pojedini prosvjednici ispaljivali pirotehnička sredstva prema policiji i pljačkali trgovine, uključujući Lego trgovinu. Prosvjednici su također pokušali ući u Appleovu trgovinu, piše BBC.

Kako prenosi BBC, maskirani prosvjednici u Barceloni palili su kontejnere i razbijali izloge trgovina , dok je policija upotrijebila suzavac. Neredi su izbili i na aveniji Passeig de Gràcia, nedaleko od središnjeg trga Plaça de Catalunya.

Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je o desecima uhićenih zbog različitih incidenata. Tijekom dana promet je bio zaustavljen na nekoliko glavnih prometnica oko Madrida i Barcelone.

Stambena kriza u središtu prosvjeda

Štrajk su organizirali najveći španjolski sindikati UGT i CC OO. Čelnik UGT-a Pepe Álvarez ocijenio je štrajk uspješnim, uz 'masovno' sudjelovanje, dok je Unai Sordo iz sindikata CC OO rekao da je odaziv bio 'vrlo značajan'.

Prosvjede je potaknulo nezadovoljstvo zbog visokih troškova stanovanja i života, nakon deložacije 87-godišnje Maricarmen Abascal iz madridskog stana u kojem je živjela sedam desetljeća. Nekoliko tjedana poslije preminula je u bolnici.

Prema podacima portala Idealista, prosječna mjesečna najamnina stana od 50 četvornih metara u Madridu u listopadu je iznosila 1170 eura, dok je prosječna bruto mjesečna plaća u Španjolskoj oko 2460 eura.

Štrajk uoči prijevremenih izbora

Prosvjedi su održani nešto više od dva tjedna prije parlamentarnih izbora zakazanih za 29. studenoga. Premijer Pedro Sánchez raspisao je prijevremene izbore nakon što parlament nije odobrio njegov plan stambene reforme.