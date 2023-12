Vulkanolog s PMF-a: Grad pored kojeg je vulkan erumpirao uopće nije trebao biti tamo!

Upitan je je li neobično da se erupcija čekala mjesec dana od kada su počela učestala podrhtavanja tla na što je odgovorio da je to normalan proces. 'Prvo imate tu vrstu potresa koji ukazuje na kretanje lave u podzemlju i nakon toga u nekom razdoblju dolazi do erupcije. Razmiču se dvije ploče, izdiže se plašt, nastaju taljevine i relativno mirno se razlijeva lava', dodao je.

Prema trenutnim informacijama, grad Grindavik koji je najbliži erupciji i iz kojeg je evakuirano četiri tisuće stanovnika nije izbjegao katastrofu.

'Ako dođe do erupcije, to je izuzetno ugroženo područje. Taj grad uopće nije trebao biti tamo, on se nalazi direktno na očekivanom putu lave i ako dođe do jače, neugodnije erupcije, onda će grad stradati', ispričao je Balen.

Tvrdi da Islanđani zasad ne moraju strahovati od vulkanske prašine ili otrovnih plinova. 'Preko 40 erupcija je godišnje tamo, to nije njima nikakav problem. Zasad je erupcija vrlo slaba, no ako dođe do većih erupcija postoji opasnost od piroklastičnog materijala, prašine i tad to postaje opasno', dodao je profesor.