Vučiću ništa ne može promaknuti: Na društvenim mrežama prati tko 'lajka' prosvjede

VEOMA me interesuje kako teče proces kojim predsednik republike srbije dodje u posed podatka koliko voditelja dnevnika radio televizije srbije "lajkuje" proteste na drustvenim mrezama.

'Potpisat ću im, jer mislim da je RTS postao, hajde kao predsjednik, bit ću blaži… Mislim da je RTS postao veoma, veoma pristran na njihovu stranu i to je jedino što mogu reći. Nisam razumio što protestiraju, ali oni to iz hira. To oni naučili, još od Mitevića, hajde da idemo, pričamo nešto, pričamo gluposti…', rekao je Vučić, prenosi N1.

Tada je rekao i da se Dnevnik RTS-a 27. svivnja pet puta uključio u prosvjed koji je održan u okolini sjedišta javnog servisa, i da to ima 'još samo u Sjevernoj Koreji'.