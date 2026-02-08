PROJEKT PAKS 2

Vučić želi Srbiju ubaciti u gradnju nuklearne elektrane u Mađarskoj: Već je zamolio Orbana

M.Č./Hina

08.02.2026 u 15:14

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: Profimedia / Autor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Srbija razmatra mogućnost kupnje udjela od pet do 10 posto u projektu mađarske nuklearke Paks 2, čija je gradnja službeno započela ranije ovog tjedna, a stručnjaci je vide kao iskorak u dugoročnoj energetskoj stabilnosti regije

Ukoliko službeni Beograd donese odluku o sudjelovanju u projektu Paks 2, Srbija bi poslije više od tri i pol desetljeća napravila prvi konkretan korak ka povratku u nuklearnu energiju, kao dio šire strategije u osiguravanju stabilne i povoljne opskrbe električnom energijom, javila je u nedjelju Radio-televizija Srbije (RTS).

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, politički istomišljenik i prijatelj mađarskog premijera Viktora Orbana, više puta je ranije iskazivao zainteresiranost za Paks 2 i najavljivao mogućnost sudjelovanja Srbije u tom projektu.

U studenome 2014. državna izaslanstva dviju država u Budimpešti su potpisala niz bilateralnih sporazuma, istaknuvši da su mađarsko-srpski odnosi na “najvišoj povijesnoj razini”, te da obje zemlje imaju zajedničke interese u energetskom sektoru, infrastrukturi i prometu.

Molba za Orbana

"Orbana sam zamolio da razmotri mogućnost otkupa pet ili 10 posto vlasništva u mađarskoj nuklearnoj elektrani Paks, a naš udio bio bi oko 150 milijuna eura", rekao je tada Vučić nakon razgovora s Orbanom.

Uz ponudu Orbanu da Srbija sudjeluje u gradnji mađarske nuklearke Paks 2, Vučić je najavio da će Beograd biti i dio jedinstvene burze električne energije sa Slovenijom i Mađarskom.

Nuklearku Paks 2 kapaciteta 1200 megavata gradi ruski "Rosatom", po principu "ključ u ruke", ali će u tehnološkom procesu sudjelovati i francuski i njemački partneri. Riječ je o reaktorima najnovije generacije s unaprijeđenim sigurnosnim sustavima, objavili su mediji uz početak gradnje nuklearne elektrane, smještene stotinjak kilometara od Budimpešte.

Mađarski dužnosnici taj projekt vide kao "simbol energetskog suvereniteta i dugoročne stabilnosti", obzirom da je uporabni rok nuklearke najmanje 60 godina, uz mogućnost da bude produljen. Prema ocjenama stručnjaka, stabilna proizvodnja struje u jednoj članici Europske unije "znači i veću sigurnost za cijelu regiju".

vezane vijesti

Mađarska pod pritiskom EU

Mađarska je izložena pritiscima Europske unije zbog energetske suradnje s Rusima, ali će se nastaviti suprotstavljati sankcijama i štititi ekonomske interese zemlje“, izjavio je u povodu početka gradnje inženjer i stručnjak za nuklearnu energiju Zsolt Hárfás.

"I Mađarska i Srbija su deficitarne energijom, a taj nedostatak može popuniti nuklearna energija. Za Srbiju bi bilo dobro da ima udio u Paksu“, ocijenio je Hárfás.

Po njegovim riječima, uz veći udio nuklearne energije Mađarska će moći smanjiti potrošnju plina za 40 posto, a na godišnjoj razini emisiju ugljikovog dioksida za trećinu.

Rok u kojem bi se Srbija trebala odlučiti hoće li i s kojim udjelom sudjelovati u projektu Paks 2 zasad nije poznat. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NE POPUŠTA

NE POPUŠTA

Viktor Orban otišao korak dalje: 'Ukrajina je naš neprijatelj'
UZBUNA ZA ZRAČNI NAPAD

UZBUNA ZA ZRAČNI NAPAD

U tijeku je ruski udar balističkim projektilima na Kijev; Kličko: Ostanite u skloništima!
ZBOG 'PROPAGANDE'

ZBOG 'PROPAGANDE'

Iranska dobitnica Nobela za mir osuđena na još nekoliko godina zatvora: U lošem je stanju

najpopularnije

Još vijesti