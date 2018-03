Vučić tajno otišao u SAD, zbog njega kasnio putnički avion?

Predsjednik oporbene Narodne stranke Vuk Jeremić optužio je Vučića da tajno pregovara s kosovskim liderima i time nespretno pokušava doskočiti međunarodnoj zajednici. O svemu se oglasio i sam Vučić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putem objave na Twitteru potvrdio je da se nalazi u Americi, nakon što ga je predsjednik oporbene Narodne stranke Vuk Jeremić javno optužio da vodi tajne pregovore o Kosovu i da je zato privatno otputovao u New York, ne obavijestivši pritom srpsku javnost, prenosi portal B92 .

Time je ironično odgovorio i na ranije Jeremićeve tvrdnje kako njemačka kancelarka Angela Merkel ne želi primiti Vučića u Berlinu, premda se to krajem veljače ipak dogodilo.

'Ispričavam se ako Vam je prisjeo posjet New Yorku, za koji ste planirali da bude tajan. Kad već radite presedan, direktno odgovorite: 1. Zašto ste zatražili da nemate osiguranje predviđeno protokolom?, 2. Koliko je zbog Vašeg KZŠ-a kasnilo polijetanje aviona za New York u subotu?', stoji u novoj Jeremićevoj objavi na Twitteru.

U Vučićevu obranu stao je i potpredsjednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov tvrdeći da će on o svim svojim aktivnostima obavijestiti javnost odmah pri povratku iz Amerike. Uz to, navodi kako nema govora o tajnosti posjeta s obzirom na to da je Vučića vidjelo barem 50 putnika koji su putovali istim letom Air Srbije.