Vučić: Srbija se neće suglasiti s ulaskom Kosova u UN, to sam svim zapadnim dužnosnicima jasno rekao u lice

Neće se Srbija suglasiti s ulaskom Kosova u UN niti ga na bilo koji način priznati i to sam svim zapadnim dužnosnicima jasno rekao u lice, izjavio je u četvrtak navečer srbijanski predsjednik Aleksandar Vuči

U opsežnom intervjuu za provladinu TV Happy rekao je da mu "ne pada na pamet" potpisivati kapitulaciju Srbije "ma koliko bio loš europski plan za Kosovo".

"Neće biti kapitulacije ni predaje, nedvojbeno sam to stavio do znanja svim zapadnim dužnosnicima i europskim čelnicima, svima sam im rekao u lice", naglasio je Vučić, pobrojivši dužnosnike s kojim je razgovarao, od predstavnika SAD-a do čelnika europskih država i EU-a.