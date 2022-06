[VIDEO] Vučić odgovorio Plenkoviću i osudio proturusku 'histeriju': Čopor želi osuditi Dostojevskog. A vide da Rusiji ne mogu ništa

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS, povodom nedolaska ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova u posjet Beogradu, da je nepristajanje Srbije da uvijek bude dio čopora nešto što izaziva glavobolju. Kaže da nije iznenađen ishodom planiranog posjeta, da je nezadovoljan sveukupnom atmosferom i da takvu histeriju prema Srbiji dugo nije vidio

'Neću ja kao predsjednik države pripadati čoporu koji želi da osudi Dostojevskog, zamislite osudite Dostojevskog, pa znate Zli dusi, pa Kockar, pa Karamazovi, Raskoljnikov, što to da čitate, a što da čitate, je l' ta histerija toliko daleko otišla', kazao je Vučić.

Histerija koja se vidjela pokazala je što neki zapravo žele, pošto ne mogu ništa učiniti Rusiji, oni se 'iživljavaju nad Srbijom', ocijenio je Vučić. Ne misli, kaže, na Amerikance, već 'na male', od 'Carla Bildta do Hrvatske'.

'Da želim da se ponašam kao oni, rekao bih - Žao mi vas je. Ali neću ni to reći. Samo neka oni to nastave, nisam naročito fasciniran njihovim prijetnjama i naredbodavnim tonom', rekao je Vučić.

'Taj rječnik, tutorsko-naredbodavni. Netko se ne odnosi kao prema susjedu, prijatelju, pa da kaže 'Volio bih da naši prijatelji iz Srbije budu sa nama u nečemu'. Onda bi to bio drukčiji rječnik, jezik. To morate pripaziti', kazao je Vučić.

'Ne mislim da je to moja lična hrabrost, već da je to jedan racionalan put u Europi gdje nije lako čuti glas razuma i dijaloga. Kada govorim o tome, nije to pitanje stjecanja ili gubljenja poena. Mi moramo svoju zemlju da sačuvamo. Pogledajte sve iz okruženja, njihove medije, pola europskih medija... Nama je u zemlju stigao veliki broj novinara stranih medija da bi napravili sliku Lavrova i Vučića', rekao je Vučić. Pita se što je Srbija loše napravila.

'Ta mala zemlja ne smije da postoji. Ta histerija je pokazala što oni žele. Vide da Rusiji ne mogu ništa. I onda dođe do toga da se iživljavaju na jednoj maloj zemlji'.

'Što se tiče našeg odnosa s Rusijom mi smo tradicionalni prijatelji, ali smo osudili upad u Ukrajinu. Neću kao predsjednik države da osudim Dostojevskog. A što čitate, ako ne čitate to? Je li ta histerija otišla toliko daleko? Hajde, recite mi tko je bolji pisac od Dostojevskog', zapitao je Vučić.