Burna konstituirajuća sjednica u Srbiji nakon izbora, bila je prekinuta, a među incidentima se ističe i polijevanje jogurtom Lidije Vukićević iz Vučićevog SNS-a ispred Skupštine Srbije.

Kao 'poljevačica' je identificirana Marija Radovanović, bivša tajnica Medicinskog fakulteta u Beogradu. O svemu se u utorak navečer oglasilo Ministarstvo unutarnjih poslova i po svemu sudeći, neće biti daljnjih pravnih koraka.

'Povodom navedenog događaja izvršene su konzultacijama s dežurnim javnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama ženskog lica koje je polilo Lidiju Vukićević, nema elemenata kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti', naveli su iz MUP-a.