Kako je naveo MUP, nema elementa kaznenog djela koje bi se procesuiralo po službenoj dužnosti
Burna konstituirajuća sjednica u Srbiji nakon izbora, bila je prekinuta, a među incidentima se ističe i polijevanje jogurtom Lidije Vukićević iz Vučićevog SNS-a ispred Skupštine Srbije.
Kao 'poljevačica' je identificirana Marija Radovanović, bivša tajnica Medicinskog fakulteta u Beogradu. O svemu se u utorak navečer oglasilo Ministarstvo unutarnjih poslova i po svemu sudeći, neće biti daljnjih pravnih koraka.
'Povodom navedenog događaja izvršene su konzultacijama s dežurnim javnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji se izjasnio da u radnjama ženskog lica koje je polilo Lidiju Vukićević, nema elemenata kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti', naveli su iz MUP-a.
Podsjetimo, Lidija Vukićević srpska je glumica koja se u politici susjedne zemlje prvi put pojavila 2004. godine učlanjen u Srpsku radikalnu stranku Vojislava Šešelja. O svemu se oglasio i bivši predsjednik, sada vođa oporbe, Aleksandar Vučić.
'Ovo nije palo s neba, ovo su ljudi koji su pozvani da dođu i naprave nered. Ljudi koji su sinoć pozvani da dođu u Pionirski park, pozvala ih je Studentska lista i ti ljudi su napali narodne poslanike', rekao je Vučić.