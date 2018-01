Vučić: Hrvati misle da nam mogu držati prodike zato što su u EU-u i NATO-u

Srbiji je stalo do dobrih odnosa sa Hrvatskom, poručio je u nedjelju navečer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i rekao kako bi se želio uskoro sastati s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar Kitarović.

"Plašim se da loši odnosi postoje, a nisu ekonomija. Čini mi se da kada postoji kriza sa nekim drugim, u Hrvatskoj izvuku Srbiju kao rješenje za svoje probleme", rekao je Vučić. On je naglasio i da Hrvatska u Srbiji "nije tema izbora" i izborne kampanje "niti su nam (Hrvati) tema po bilo kom pitanju, osim kada govorimo o pokušaju da uspostavimo bolje odnose i kada, uz mnogo napora uradimo što se traži od nas".

"Ja bih to želio i smatram da bi bilo ljekovito", rekao je Vučić u intervjuu za Radio-televiziju Srbije (RTS), ocjenivši kako ekonomski odnosi između dvije države nisu loši, ali da su Srbi često i nepotrebno tema u Hrvatskoj.

"Sve to uradimo, a kad pitamo šta je sa Srbima u Hrvatskoj oni kažu - uvešćemo vam struju, ali možda, ako budete malo bolji. Ili nam kažu 'Srbi vi ste agresori. A vi (Hrvati) valjda niste počinili zločin u Jasenovcu i protjerali tisuće sa njihovih ognjišta...I onda misle da vi morate šutjeti na sve to zato što netko misli da vam može držati prodike jer je u EU i NATO", rekao je Vučić.

Vučić je u tom kontekstu naveo financiranje glasila Hrvata u Srbiji "Hrvatska riječ", obnovu kuće Bana Jelačića u Petrovaradinu, otvaranje muzičkog odjela u školi u Sonti, rekavši da je Srbija napravila to što se od nje traži u odnosu prema hrvatskoj zajednici.

Srbijanski je predsjednik poručio kako je Srbiji veoma stalo do dobrih odnosa sa Hrvatskom i istaknuo da je i "osobno u to uložio ogroman napor". Ako je Hrvatska spremna za otvorene razgovore - da pokušamo razumijeti da jedni bez drugih ne možemo jer živimo u istom regionu. "Mi smo spremni na otvoren razgovor, ali vi ne možete da lupite pljusku kako se okrenemo lijevo ili desno, a da se mi pravimo da se to nije desilo", rekao je Vučić.

Na pitanje da li su odnosi Srbije i Hrvatske mogućni na razini kakvi su danas odnosi Srba sa Hrvatima u BiH i sa hrvatskim članom Predsjedništva BiH Draganom Čovićem, Vučić je ukazao na razliku u odnosima sa Hrvatima u BiH i sa Hrvatskom "Imamo izvanredne odnose sa Čovićem, ovdje u Srbiji. Srbi i Hrvati u BiH, i jedni i drugi, smatraju da su ugroženi... Čović vidi da su Hrvati ugroženi i Milorad Dodik misli isto. Da li je sasvim istinito ili ne, da mi to odavde ne komentiramo, ali oni imaju prirodnu potrebu da jedan drugog saslušaju i da se razumijju", ocijenio je srbijanski predsjednik.

Komentirajući sutuaciju u regiji, Vučić je istaknuo da Srbija "podržava Republiku Srpsku i voli je", ali "poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine". Uz poruku da su "Srbiji sa svima u regiji potrebni dobri odnosi", Vučić je kao primjer naveo poboljšanje suradnje i trgovinske razmjene sa Rumunjskom, "izvanredne političke odnose sa Mađarskom", te odlične odnose sa Grčkom i Bugarskom koju će, kako je najavio, uskoro posjetiti. Na pitanje da ocjeni suradnji sa Crnom Gorom, Vučić je u intervjuza RTS rekao da su ti odnosi "pristojni".