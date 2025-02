Vučić gutao knedle pa zaurlao: Idem s Trumpom i Ficom u Moskvu. Uništit ću obojene revolucije u cijelom svijetu!

Potom je prešao na nešto osobniji dio govora, u kojemu je, vidno dramaturški prenaglašavajući emocije, gutao knedle i jedva suspregavao suze.

'Mile (Dodik) je primijetio da nisam isti čovjek kao prije 110 dana. Od onog upada u novosadsku gradsku skupštinu, nisam više isti čovjek. Kod mene nema ni smijeha ni osmijeha. Ne postoji što nisu uradili protiv ove države. Ne mogu vam sve ni reći. Mile je to znao. Ne javljam se na skrivene brojeve, samo njemu, znam da me zove sa skrivenog broja. Htio je samo čuti kako sam, kaže - dobre si volje. Ne mogu biti dobre volje kad nam djeca ne idu u škole nego blokiraju ulice... Za ta tri mjeseca ubili su sve u meni. Pogledajte što su mi napravili s obitelji. Oni su samo fizički živi. Što su mi rekli za starijeg sina, za roditelje, i to ponavljali po tisuću puta na dan, ne mogu ni izgovoriti. Mislite li da običan čovjek sve to može istrpjeti? Neće vidjeti osmijeh na mom licu ni kad se ovo uskoro završi. Nanijeli su nam nenadoknadivu štetu. Plakao bih od muke. Nemamo ni investicije ni ništa, zbog neodgovornosti onih koji bi napravili obojenu revoluciju', rekao je, no na kraju otresao demone i podviknuo:

'Oni su kod mene napravili takve obrambene mehanizme da ću se boriti za Srbiju. Neka jave u USAID da im je propala obojena revolucija!'.