Vrlo gust promet prema moru, najveći zastoji na Lučkom, graničnim prijelazima i Krčkom mostu

Na cestama u smjeru mora promet je vrlo gust, a zbog pojačanog prometa zastoji i kolone povremeno su na prilazima turističkim središtima duž obale, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)

A3 Bregana-Lipovac:

* zbog prometne nesreće između čvorova Novska i Okučani (150.km) u smjeru Lipovca vozi se otežano, a kolona je oko 8 km;

* zbog prometne nesreće između čvorova Okučani i Nova Gradiška u smjeru Lipovca vozi se otežano uz ograničenje brzine 80 km/h;

A7 riječka obilaznica:

* Kod čvora Škurinje (na 24.+650 km) u oba smjera vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h.

Jadranska magistrala (DC8):

* zbog prometne nesreće između Dubrovnika i Kupara vozi se otežano u koloni

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će danas od 4 do 14 sati, u nedjelju od 12 do 23 sata, u utorak od 15 do 23 sata te u srijedu 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe, od 14 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama, kao i na državnoj cesti DC1.

Zbog povremeno pojačanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su odstupanja od uobičajenog reda plovidbe.