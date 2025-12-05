Vrijeme se neće popraviti ni danas, a ni za vikend: Evo gdje će biti najviše kiše

Na kopnu će prevladavati oblaci, mjestimice i magla, dok će se duž Jadrana vrijeme razlikovati od juga prema sjeveru – na jugu još malo kiše, a prema Kvarneru sve više sunca i sve jača bura, javlja HRT.

Najtmurnije će biti u Slavoniji, Baranji i Srijemu, gdje se od jutra očekuju niski oblaci i magla. Od sredine dana iz smjera istoka raste vjerojatnost za povremenu kišu. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak i istočnjak, a dnevna temperatura kretat će se između 3 i 8 °C.

Slične vrijednosti i slična sumorna jutra očekuju i središnje krajeve, gdje poneka kap kiše može pasti već rano ujutro, osobito na sjeveru. Navečer je mogućnost kiše malo veća i drugdje. Poslijepodne će zapuhati slab do umjeren sjeverni vjetar.

Bura će ojačati

Na sjevernom Jadranu će se oblaci dijelom razići, dok će Gorski kotar i Lika ostati u sivim tonovima. Kiša će uglavnom izostati. Duž obale će zapuhati umjerena bura, koja će navečer dodatno ojačati. U gorju će temperatura biti između 0 i 5 °C, dok će se u Istri i na Kvarneru jutarnje vrijednosti kretati od 4 do 10 °C, a poslijepodnevne između 11 i 14 °C.

Na dalmatinskim otocima bit će i do 15 °C, uz dosta promjenjive naoblake i povremena sunčana razdoblja. U oblačnijoj unutrašnjosti Dalmacije još je moguća slaba kiša. Puhat će povremeno umjeren istočni vjetar i jugo, ali će tijekom dana sve češće jačati bura, najprije na sjeveru. More će biti umjereno valovito.

Zbog bure je DHMZ oglasio meteoalarm žutog stupnja.

Na krajnjem jugu slična slika - još malo kiše, sunčanija razdoblja uglavnom na otocima, a vjetar će se postupno okretati s juga na sjeverozapadni. Temperatura zraka većinom će biti između 12 i 17 °C, u unutrašnjosti ujutro niža.