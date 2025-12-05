POKVARENI PLANOVI

Sud zapaprio Trumpu: Blokirana odluka o otkazima za 250 zaposlenika

M.Č./Hina

05.12.2025 u 06:45

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL
Bionic
Reading

Odluka američkog Ministarstva vanjskih poslova o otpuštanju oko 250 zaposlenika blokirana je u četvrtak na sudu, što predstavlja korak unatrag za predsjednika Donalda Trumpa i njegov plan masovnog otpuštanja državnih službenika

Sutkinja Okružnog suda u San Franciscu Susan Illston kazala je da su sindikati zaposlenika kao glavni argument u tužbi naveli da planirana rezanja radnih mjesta nisu dopuštena prema zakonu koji je Kongres usvojio prošlog mjeseca ne bi li zaustavio 43 dana dugu blokadu savezne vlade.

Otpuštanja su trebala stupiti na snagu u petak. Spomenuti zakon onemogućuje provođenje otkaza prije 30.siječnja, no Trumpova administracija u dopisu agencijama tvrdi da se on ne odnosi na planove o smanjenju radnih mjesta koja su najavljena prije početka blokade 1.listopada. To uključuje i oko 1300 zaposlenika Ministarstva vanjskih poslova čija su otpuštanja najavljena u srpnju. Više stotina njih otpušteno je iz službe dva mjeseca kasnije.

Američka federacija državnih službenika i Američko udruženje vanjskih poslova ocijenili su da predsjednikova administracija pogrešno tumači zakon, stoga su od sutkinje zatražili da privremeno zaustavi odluku o otpuštanju. No, sudski se spor nastavlja.

vezane vijesti

Sindikati su u listopadu podnijeli tužbu protiv nekoliko saveznih agencija, zbog planova o otpuštanju ukupno četiri tisuće zaposlenika tijekom blokade vlade.

O rezanju radnih mjesta predsjednik Trump govorio je još od povratka u Bijelu kuću, kao o ključnom elementu reorganizacije američkih agencija. U međuvremenu je administracija smanjila planirana otpuštanja nakon što su deseci tisuća zaposlenika prihvatili otpremnine ili prijevremeno otišli u mirovinu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OPASAN TREND

OPASAN TREND

'Slučaj časna sestra': Kako će djeca prepoznati lažnu vijest kad ni roditelji ne znaju razlikovati medije i mreže?
nije se dogodilo

nije se dogodilo

Plenković: Palestina nije priznala Hrvatsku ni prije 33 godine ni kasnije
ozbiljan incident

ozbiljan incident

Dronovi krenuli na avion u kojem je bio Volodimir Zelenski: Slučajnost ga je spasila

najpopularnije

Još vijesti