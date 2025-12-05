Trumpov kandidat preko noći poveo na izborima u Hondruasu: Pljušte optužbe za prijevaru

Rezultati izbora ažuriraju se na web stranici izbornog povjerenstva. Nasralla je na X-u kazao da su rezultati nestali s ekrana u 3.24 sata ujutro, nakon čega je ''algoritam promijenio podatke te gurnuo Asfuru u vodstvo''.

Pažnju šire svjetske javnosti ovi su izbori dobili nakon što je američki predsjednik Donald Trump podržao Nasrya Asfuru iz Nacionalne stranke. Trump je također iznosio optužbe o prijevari koje nije potkrijepio dokazima, dok je u vodstvu bio Nasralla.

Na konferenciji za medije nacionalnog izbornog povjerenstva (CNE) rečeno je da će biti pregledani svi zapisnici o rezultatima glasanja koji se smatraju nedosljednima te da oni nisu pribrojani ukupnim rezultatima.

Nepremostive nedosljednosti

''Postoje slučajevi u kojima su zapisi s biračkih mjesta pokazali nepremostive nedosljednosti'', rekla je čelnica CNE-a Ana Paola Hall, dodavši da će ponovno prebrojavanje biti dovršeno unutar zakonskog roka, a to je 30. prosinca.

''Rezultati koje objavi CNE bit će konačni“, rekla je Hall, a građane je zamolila za strpljenje. ''Žurba je ponekad neprijatelj legitimnosti“.

Član CNE-a Marlon Ochoa također je održao konferenciju za medije na kojoj je kritizirao izborni proces zbog problema sa objavljivanjem rezultata, navodnog kupovanja glasova i zastrašivanja te zbog ''bezobrazne strane intervencije“.

''Vjerujem da postoji jednoglasnost među honduraškim narodom glede toga da smo imali možda najmanje transparentne izbore u našoj demokratskoj povijesti'', naglasio je Ochoa.

Prema trenutnim rezultatima, kandidat Nacionalne stranke Nasry Asfura ima 40,25 posto glasova, odnosno oko 23 900 glasova više od kandidata Liberalne stranke Salvadora Nasralle koji je na 39,39 posto. Rixi Moncada, kandidat vladajuće lijeve stranke ''Libre Party'' na trećem je mjestu, daleko iza vodećeg dvojca.

Optužena kolumbijska tvrtka ASD

Obrađeno je oko 87 posto biračkih mjesta, s tim da će se na 17 posto biračkih mjesta ići u ponovno prebrojavanje. Nasralla je pozvao na istragu kolumbijske tvrtke ASD za koju kaže da ''ima prste u ovom iznenadnom preokretu''.