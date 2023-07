Veliki dio Hrvatske pod crvenim upozorenjem, zacrnilo se nad Zagrebom

Vjetar mjestimice umjeren jugozapadni, uglavnom u višim predjelima i jak, a na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37 °C. Najavljivana promjena stiže u četvrtak, s njom lokalno i poneko jače nevrijeme te manje osvježenje uz koje će barem nakratko popustiti toplinski val.

Naime, od subote opet vruće, a ubrzo i vrlo vruće te i dalje uz uglavnom sunčano vrijeme u cijeloj zemlji. Na Jadranu toplinski val u većini mjesta neće popustiti, nego se nastavlja i zbog mjestimice vrlo toplih noći i dnevne vrućine. Manje osvježenje stići će na sjever u petak, no ono, nažalost, nosi i opasnost od lokalnih nevera, sažeta je tjedna vremenska prognoza koju je za kratku HRT -ovu emisiju "Vrijeme" uoči "Dnevnika 2" u 19 sati pripremila dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a .

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u srijedu će prevladavati sunčano vrijeme, uz pokoji stupanj više. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 21°C, a najviša dnevna i do 37°C. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jugozapadnjak će zapuhati i u središnjim predjelima, gdje će povremeno biti ponešto oblaka na nebu, posebno navečer, kada će postojati i mogućnost za poneki pljusak, ponajprije na krajnjem sjeveru.