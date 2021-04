Vrhovni zapovjednik precizirao kome bi mogao narediti da ne sudjeluje u obilježavanju akcije Bljesak

Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu je ponovio kako još uvijek razmišlja da kao Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga zapovijedi vojsci da ne sudjeluje u obilježavanju VRO "Bljesak" u Okučanima, pojasnivši kako bi se to odnosilo na vojni vrh, a ne na vojnike.

"Oni mogu, doduše, tamo stajati dva sata jer to su ipak ljudi, valjda, niže kategorije - ali dobro, nije za to kriv ministar," ironizirao je Milanović.

Osvrćući se na sporenja o tome kako bi se trebali polagati vijenci na svečanosti obilježavanja 26. obljetnice VRO "Bljesak" Milanović je poručio: "Ja sam vrhovni zapovjednik i bilo bi normalno da imamo zajedničko obilježavanje, između ostalog i zato da vojska ne mora ići nekoliko puta ili recimo da im ja kažem da budu sa mnom cijelo vrijeme. To nije način i zato smatram da je poštenije prema profesionalnim vojnicima da budu pošteđeni od dnevne politike jer ovo je dnevna politika".

Tumačeći svoje najave o mogućoj zapovjedi da vojska ne sudjeluje na svečanosti u Okučanima Milanović je poručio: "Ako bude trebalo to ću napraviti sad i nikad više. Nemojte me tjerati da to radim - ja sam vrhovni zapovjednik, a ministar naravno želi određeni utjecaj i autonomiju i to je potpuno normalno - ali zna se tko je vrhovni zapovjednik".