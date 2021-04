Banožić o Okučanima i Milanoviću: Predsjednik Republike je vrhovni zapovjednik 'u ratu'

Ministar obrane Mario Banožić rekao je u srijedu da će zbog epidemioloških mjera obilježavanje 26. obljetnice Vojno-redarstvene operacije "Bljesak" 1. svibnja u Okučanima biti skromnije, no naglasio je kako je siguran da mnogi građani žele biti ondje jer je Bljesak bio uvod u VRO Oluju

"Ja sam siguran da će to ove godine biti skromnije, ali isto tako sam siguran da svi građani, te vojska i policija i svi oni koji su dali doprinos u operaciji Bljesak - žele biti tamo i imaju potrebu biti tamo, pogotovu što je ta operacija dala novu snagu, volju i želju ljudi da se pripremimo za drugu operaciju (VRO Oluja) kojom smo dobili cjelovitu današnju hrvatsku državu", rekao je Banožić novinarima u Kninu nakon svečanosti dodijele crvenih beretki pripadnicima 3. mehanizirane bojne „Pauci“ Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

Na upit kako komentira jučerašnji navod predsjednika Zorana Milanovića da će, kada ima više kolona možda vojnicima reći da ostanu u vojarnama, ministar Banožić je kazao da će predsjednik Milanović imati priliku komentirati tu rečenicu. Dodao je kako se temeljem Zakona o obrani izrađuju (donose) odluke kojim se daju zapovijedi, odnosno na temelju čega načelnik glavnog stožera Oružanih snaga izdaje zapovijed Hrvatskoj vojsci. "To smo do sad uvijek radili u situacijama kad je državni vrh polagao vijenac ili obilježavao ovakve trenutke (obljetnice). To će sigurno biti i sad po pitanju Bljeska," poručio je Banožić.