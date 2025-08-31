mjere opreza

Vozačima prijeti hidraudar: Evo kako se ponašati ako se autom nađete u poplavi

M.Da.

31.08.2025 u 20:18

Pljusak u Zagrebu izazvao probleme u prometu, jer je ponovno poplavljen podvožnjak na Aleji Bologne
Pljusak u Zagrebu izazvao probleme u prometu, jer je ponovno poplavljen podvožnjak na Aleji Bologne
Bionic
Reading

Tijekom snažnih kišnih nevremena brojna vozila ostaju zaglavljena u poplavljenim podvožnjacima i na cestama. No, to predstavlja opasnost za vozače, ne samo zbog utapanja. Uz to, šteta na vozilima je često velika

Nevrijeme koje je tijekom petka i subote zahvatilo Hrvatsku, ali i BiH poplavilo je brojne domove, javne objekte, ali i ceste.

U Zagrebu je ponovno bio poplavljen podvožnjak na Aleji Bologne te još dvadesetak lokacija na kojima su intervenirali vatrogasci.

Prema riječima sinoptičara DHMZ-a, Davora Samošćanca, kišni rekordi su padali na jugu zemlje. 'U dva dana palo 190 litara po četvornom metru, ali kao dan odnosno tijekom dana najviše je palo u protekla 24 sata u Metkoviću, čak 130 litara što je do sada i rekord', rekao je za Danas.hr.

Vozačima prijeti hidraudar

U takvim situacijama, oni koji se nađu na cesti često pogriješe u procjeni i dovedu se u opasnost. Kao i sinoć kad je jedno vozilo ipak ostalo zaglavljeno u zagrebačkom podvožnjaku.

'Ako postoji ikakva sumnja da je voda viša od koljena nikako ne ulaziti jer će to biti jako skup ulazak. Može doći i do štete na automobilu, jedna je priča vezana za retrainstalaciju koja ne smije u doticaj vodom, a drugo je ako motor usiše vodu mi to zovemo hidraudarom', objasnio je sudski vještak za promet Krunoslav Ormuž.

Pljusak izazvao prometni kolaps i poplave u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

Stara infrastruktura

Problem nije samo u sve većim količinama oborina, već i u staroj infrastrukturi i odvodima koji ne mogu trpjeti masovnu urbanizaciju.

'To je jedan od osnovnih problema gdje se također nalazi i Škorpikova i Miramarska. Jedno od rješenja u samom Gradu Zagrebu, ali i ostalima je razdvajanje mješovite i sanitarne vode, koje će automatski smanjiti i opterećenje', rekao je Damir Bekić, izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

Dok se to ne dogodi, postoji opasnost da će se kod svake jače kiše događati situacija poput one u Imotskom, gdje su poplavljeni vrtić, dom zdravlja i Prirodoslovni muzej, a voda je zagađena.

