Vozačima prijeti hidraudar: Evo kako se ponašati ako se autom nađete u poplavi

Tijekom snažnih kišnih nevremena brojna vozila ostaju zaglavljena u poplavljenim podvožnjacima i na cestama. No, to predstavlja opasnost za vozače, ne samo zbog utapanja. Uz to, šteta na vozilima je često velika

Nevrijeme koje je tijekom petka i subote zahvatilo Hrvatsku, ali i BiH poplavilo je brojne domove, javne objekte, ali i ceste. U Zagrebu je ponovno bio poplavljen podvožnjak na Aleji Bologne te još dvadesetak lokacija na kojima su intervenirali vatrogasci. Prema riječima sinoptičara DHMZ-a, Davora Samošćanca, kišni rekordi su padali na jugu zemlje. 'U dva dana palo 190 litara po četvornom metru, ali kao dan odnosno tijekom dana najviše je palo u protekla 24 sata u Metkoviću, čak 130 litara što je do sada i rekord', rekao je za Danas.hr.

Vozačima prijeti hidraudar U takvim situacijama, oni koji se nađu na cesti često pogriješe u procjeni i dovedu se u opasnost. Kao i sinoć kad je jedno vozilo ipak ostalo zaglavljeno u zagrebačkom podvožnjaku. 'Ako postoji ikakva sumnja da je voda viša od koljena nikako ne ulaziti jer će to biti jako skup ulazak. Može doći i do štete na automobilu, jedna je priča vezana za retrainstalaciju koja ne smije u doticaj vodom, a drugo je ako motor usiše vodu mi to zovemo hidraudarom', objasnio je sudski vještak za promet Krunoslav Ormuž.

Pljusak izazvao prometni kolaps i poplave u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL







+3 Pljusak izazvao prometni kolaps i poplave u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL