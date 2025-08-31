BROJNE INTERVENCIJE

FOTO Zbog obilne kiše u Metkoviću poplavljene ulice, voda prodrla u dvorišta, problemi i u Zagrebu

I.J./Hina

31.08.2025 u 13:47

U Metkoviću i Zagrebu brojne vatrogasne intervencije
U Metkoviću i Zagrebu brojne vatrogasne intervencije Izvor: Pixsell / Autor: Facebook/Emica Elvedji/PIXSELL
Bionic
Reading

U Metkoviću su poplavljene brojne ulice, voda prodrla u dvorišta i objekte, vatrogasci su imali brojne intervencije, najviše na ispumpavanju vode iz kuća. I u Zagrebu su vatrogasci imali brojne intervencije

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u nedjelju su izvijestili o obilnim oborinama u protekla 24 sata, najviše na jugu zemlje - u Metkoviću je palo 130 litara kiše, a u Imotskom gotovo 103 litre. Među područjima s najvećim količinama oborine je i Rakov Potok kod Samobora s 93,4 litre po četvornom metru te Sirač s 87 litara.

Više od 50 litara kiše u protekla 24 sata palo je i na području aerodroma Dubrovnik, u Sinju, u Dubravi Gata, Hanu na Cetini, Gradecu, u Kutjevu, Pločama i u mjestu Donje Stative.

U Metkoviću su poplavljene brojne ulice, voda prodrla u dvorišta i objekte, vatrogasci su imali brojne intervencije, najviše na ispumpavanju vode iz kuća.

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan izvijestio je da je poplavio vrtić, dijaliza u domu zdravlja, Prirodoslovni muzej. "Bio sam na terenu, ali tu štete nisu velike. Došlo je do proboja vode u podrumske prostorije, ali brzom intervencijom vatrogasaca sada vode više nema", dodao je.

Voda je potopila i stambene prostore u obližnjem Kominu.

Pljusak u Zagrebu izazvao probleme u prometu
Pljusak izazvao prometni kolaps i poplave u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

Poplavljena Aleja Bologne

Zbog vode na kolniku jutros je bila zatvorena Aleja Bologne u Zagrebu (Podsused-Vrapče) između Ulice Prigradnica i Ulice Velimira Škorpika. Ondje je sinoć na podvožnjaku između Gajnica i Podsuseda jedan automobil ostao zarobljen, no vozačica se spasila iz vozila bez ozljeda. Policija i vatrogasci brzo su stigli na mjesto događaja i ispumpali vodu iz podvožnjaka.

Saniranje štete trajalo je do jutra, a podvožnjak je potom otvoren za promet.

Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša
Sanacija podvožnjaka na Aleji Bologne nakon obilnih kiša Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

JVP Zagreb: Brojne intervencije zbog nevremena i jake kiše

Zagrebački vatrogasci su tijekom noći sa subote na nedjelju imali 33 intervencije zbog nevremena i jake kiše na širem gradskom području, a najviše je bilo ispumpavanja vode, uklanjanja srušenih stabala i intervencija na odvodnim sustavima.

Javna vatrogasna postaja Zagreb zabilježila je 20 ispumpavanja vode, najviše u Španskom (4), Stenjevcu (4) i Medveščaku (4); zatim Susedgradu (2) te pojedinačno u Gajnicama, Starom Brestju, Malešnici, Maksimiru, Podsusedu i Staglišću te jednu intervencija na odvodnim sustavima u Medveščaku.

Poplavljen je podvoznjak izmedju Gajnica i Podsuseda zbog pljuska. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Emica Elvedji/PIXSELL

Vatrogasci su uklanjali i stabla na pet lokacija, na području Podsuseda, Šimunčevca, Savice, Centra i Kustošije. Imali su i četiri intervencije zbog požara - električnih uređaja i instalacija u Trnskom, kamiona u Sesvetskim Selima te požarima stanova na Krugama i Zapruđu.

Vatrogasci su bili angažirani i na otvaranju vrata koja su se zaglavila u Sloboštini, izvijestili su iz zagrebačke JVP.

