Vojni analitičar: 'Potonuće Moskve je psihološki udarac, ali ruska vojska nije odjednom za baciti u smeće. Putinov debakl je generalan'

'Rat u Ukrajini ušao je u novu fazu i bez potonuća krstarice Moskva, sada je ključna bitka za Donbas. Njezini rezultati zapravo će pokazati kakva će situacija biti dalje', ocjenjuje je za HRT vojni analitičar s Fakulteta političkih znanosti Robert Barić

'Rusija je upotrebljavala kemijsko oružje u Siriji 2016. - 2017, pa je moguće da se odluče na to i sada. Ako se koristi, koristit će se za napad na gradove. Rusi nastoje stvoriti situaciju u kojoj bi uporabu kemijskog oružja nazvali odgovorom na ukrajinske provokacije. Primijećeni su i signali da su Rusi čak spremni inicirati neku vrstu incidenta s kemijskim oružjem čak i protiv vlastite populacije snaga da bi napravili to opravdanje', ističe Barić.

'Ova faza će biti još razornija, ako je 9. svibnja zbilja rok kada Putin treba proglasiti pobjedu. Čak i da se ovaj sukob završi, krajnji ruski cilj je pokoravanje Ukrajine, ako se to ne može sad, hajdemo za dvije-tri godine, a toga je svjestan i Zelenski. Ako Rusi budu zaustavljeni u Donbasu ili ako postignu uspjeh uz strahovite dobitke, ukrajinska strana imala bi vremena reorganizirati vojsku i dobiti još veću ekonomsku i vojnu pomoć Zapada', rekao je Barić.

Smatra, međutim, kako odluka da se upotrijebi taktičko nuklearno oružje nije jednostavna jer bi međunarodne reakcije bile vrlo jake. 'Čak i neki demonstracijski napad za Rusiju bi dugoročno izazvao jako teške posljedice... i dalje je to u fazi zastrašivanja, posebno sada, kada je velika šansa da bi Finska i Švedska mogle ući u NATO, što Rusiji nipošto ne odgovara', ocijenio je Barić za HRT .

Potonuće krstarice Moskva Barić smatra velikim psihološkim udarcem za Rusiju, ali nikako, smatra, ne treba podcjenjivati rusku vojsku. 'Bilo je tu promašaja, sada se to naveliko analizira, ali ne bih rekao da je ruska vojska odjednom za baciti u smeće i nikako ne bih išao u krajnosti da bih rekao kako ne vrijedi ništa', istaknuo je.

O Putinovoj budućnosti

Što se tiče budućnosti Putina, Barić napominje da je Rusija izgrađena autokracija. 'Praksa je pokazala da su izgrađene demokracije i izgrađene autokracije vrlo otporne na mogućnost prevrata. Putin ima problema, ali on uspijeva uvjeriti rusko stanovništvo da je sada ovo borba Rusije protiv Zapada, dakle opstanak 'rodine' i da bez obzira na sve treba stisnuti zube i izdržati. A to je taj drukčiji mentalitet... Ako uspijete uvjeriti rusku populaciju da mora obraniti državu i domovinu, onda imate jaku potporu. Zasad je Putin ima. Tradicija civilno-vojnih odnosa je ta da će vojni vrh podržavati onoga tko je legitimni vladar u Kremlju bez obzira na to što radio', smatra Barić.