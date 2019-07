Vodeći hrvatski onkolog objašnjava što znači liječenje raka po mjeri: To je budućnost, kao što je nekad bio Google

Memorandum o suradnji između hrvatske Vlade i tvrtke Roche, jedne od najvećih farmaceutskih kompanija na svijetu, na projektu personalizirane medicine u onkologiji velik je uspjeh za domaće zdravstvo jer hrvatskim pacijentima omogućuje nov i inovativan pristup liječenju malignih bolesti. 'Ali uspjeh bi uskoro mogao biti značajno veći', smatra predsjednik Povjerenstva za izradu i praćenje Nacionalnog plana za borbu protiv zloćudnih bolesti te predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split, prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak

'Vjerujem da će to biti budućnost, kao što je netko znao to prepoznati s internetom, Googleom ili nečim trećim. Ne može medicina uz toliko digitalizacije i informatizacije ostati na starim principima. Novi principi se jednostavno moraju razvijati', smatra Vrdoljak .

'Dobrom analizom možete otkriti one bolesnike kojima ne smijete dati lijek A ili B zato što će imati prekomjernu toksičnost na taj lijek. To je jedna stvar koju možemo imati preciznom dijagnostikom. Da bismo imali preciznu terapiju, moramo imati preciznu dijagnostiku, a precizna dijagnostika sastoji se od dva dijela. Jedan je radiološka dijagnostika: CT, magnetska rezonanca, PET scan…, a drugi je molekulska ili genska ili biološka dijagnostika', objašnjava nam Vrdoljak.

Trenutno smo, nastavlja, još na počecima i još uvijek nismo ušli u sferu suvremene personalizirane terapije.

'Ali kao što smo nekoć krenuli s mobitelima koji su bili veliki, debeli i teški, tako sada ulazimo u tu eru s personaliziranim liječenjem i dobro je da Hrvatska bude jedna od vodećih zemalja u tom području. Uvjeren sam da je to budućnost, još uvijek nije nužno sadašnjost, ali već ozbiljno počinje biti tu. Uvjeren sam da će skora budućnost donijeti još više i bolje te da ćemo takvim akcijama pomoći našim bolesnicima', uvjeren je ovaj liječnik.

No hoće li takvo liječenje biti dostupno svim bolesnicima u istoj mjeri?

'To ovisi o Vladi i Rocheu i teško je definirati kako će se sve razvijati. Druga je stvar to hoće li svi koji prođu to testiranje moći dobiti lijek sukladno nalazima testa. Ali to je onda opet pitanje drugih… koliko smo izdvojili sredstava, koliko ti lijekovi koštaju i koliko su učinkoviti', navodi Vrdoljak, istaknuvši da će svakako nastojati napraviti protokol koji će osigurati to da Hrvatska ne bude na začelju, nego da bude jedna od vodećih zemalja u razvijanju novih tehnologija i njihovoj primjeni u praksi.

Kazao je i da to neće biti dobro samo za pacijente koji boluju od raka jer kad se razviju metode molekularne biologije, onda će se moći dijagnosticirati specifičnosti i bolesnika koji boluju od drugih bolesti.