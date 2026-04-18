teška nesreća

Vlak naletio na dvije žene u Slavonskom Brodu: Obje su poginule

M.Da.

18.04.2026 u 00:11

Izvanredna vijest Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Neven Bučević/Tportal
Nesreća se dogodila oko 21.50 sati na pružnom prijelazu. Policija još uvijek provodi očevid

Na željezničkom prijelazu u Ulici Dragutina Račkog u Slavonskom Brodu dogodila se teška nesreća. Na dvije je žene naletio vlak. Obje su poginule na licu mjesta, javlja 035portal.

Zasad nije poznato je li riječ o nesretnom slučaju ili samoubojstvu. Tragedija se dogodila oko 21.50 sati.

"Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i provode očevid kojim će se utvrditi činjenice i okolnosti o navedenom događaju", kratko su priopćili iz PU brodsko-posavske.

vezane vijesti

preporučujemo

PROCURIO TAJNI DOKUMENT

Moćna europska zemlja priprema se za najgori scenarij: Moguća nestašica hrane
DOBRA VIJEST

Ovo su nove cijene goriva od utorka!
BIVŠA GRADSKA VIJEĆNICA

U 39. godini iznenada preminula Ivona Milinović, poznata riječka političarka

