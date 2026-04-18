Vlak naletio na dvije žene u Slavonskom Brodu: Obje su poginule

Na željezničkom prijelazu u Ulici Dragutina Račkog u Slavonskom Brodu dogodila se teška nesreća. Na dvije je žene naletio vlak. Obje su poginule na licu mjesta, javlja 035portal.

Zasad nije poznato je li riječ o nesretnom slučaju ili samoubojstvu. Tragedija se dogodila oko 21.50 sati.

"Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i provode očevid kojim će se utvrditi činjenice i okolnosti o navedenom događaju", kratko su priopćili iz PU brodsko-posavske.