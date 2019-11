Vlada u četvrtak raspisuje predsjedničke izbore, prvi krug uoči Božića

Vlada će na sjednici u četvrtak donijeti odluku o raspisivanju izbora, a službena kampanja će trajati svega dva tjedna

Početkom prosinca, oko 4. ili 5. prosinca trebala bi i službeno započeti kampanja i to nakon što Državno izborno povjerenstvo provjeri jesu li kandidati predali dovoljno pravovaljanih potpisa.

Iako će vlada na sjednici donijeti odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora za 22. prosinca, ona će na snagu stupiti tek nakon objave u Narodnim novinama i to 21. studenog.

Zadnji dan kampanje bit će 20. prosinca, a 21. prosinca, u subotu rezerviran je za izbornu šutnju.



Na birališta ćemo 22. prosinca, no kako se predviđa da predsjednik ili predsjednica neće biti izabran u prvog krugu, već 5. siječnja sljedeće godine građani će na birališta u drugom krugu izbora.



Uoči samih izbora potencijalni kandidati moraju riješiti i financijske obveze. Prije svega moraju otvoriti poseban račun i to do početka službene kampanje. Iako ona još nije započela, 11 kandidata već je to napravilo.



Kandidati u kampanji mogu potrošiti najviše 8 milijuna kuna. Što se pak tiče donacija, fizičke osobe mogu donirati maksimalno 30 tisuća kuna, a tvrtke 200 tisuća kuna, dok su anonimne donacije zabranjene.



Kandidati ne smiju biti financirani od stranih država, političkih stranaka i pravnih osoba, zatim državnih tvrtki, sindikata i udruga poslodavaca, vjerskih zajednica, nevladinih udruga, ali i od osoba ili tvrtki koje su dužne državi ili radnicima