Vlada sprema odgovor protiv skupoće: Procurili prvi detalji

Na najave drastičnih poskupljenja ove jeseni, Vlada odgovara novim paketom mjera. Kako doznaje Dnevnik.hr, bit će pokrivene subvencije za struju i plin, a krenut će i nova runda vaučera za ugroženo stanovništvo.

Iako će sutra biti predstavljen, doznaje se kako će paket mjera koštati 257,7 milijuna eura. Na subvencije za struju odlazi 126 milijuna eura, za plin i toplane 43 milijuna, poljoprivrednicima ide oko 10 milijuna eura, a ribarima četiri milijuna.

Najviše će problema raditi najavljeno poskupljenje plina. "Trebalo bi doći do nekakvih povećanja od sedam do osam posto ovisno o distributivnom području, to je negdje oko 40 do 50 eura na godišnjoj razini, znači četiri eura na mjesečnoj razini", pojasnio je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.