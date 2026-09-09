Vlada sprema odgovor protiv skupoće: Procurili prvi detalji

Iako još nije formalno predstavljen, već su procurili neki detalji novog paketa mjera protiv poskupljenja
Na najave drastičnih poskupljenja ove jeseni, Vlada odgovara novim paketom mjera. Kako doznaje Dnevnik.hr, bit će pokrivene subvencije za struju i plin, a krenut će i nova runda vaučera za ugroženo stanovništvo.
Iako će sutra biti predstavljen, doznaje se kako će paket mjera koštati 257,7 milijuna eura. Na subvencije za struju odlazi 126 milijuna eura, za plin i toplane 43 milijuna, poljoprivrednicima ide oko 10 milijuna eura, a ribarima četiri milijuna.
Najviše će problema raditi najavljeno poskupljenje plina. "Trebalo bi doći do nekakvih povećanja od sedam do osam posto ovisno o distributivnom području, to je negdje oko 40 do 50 eura na godišnjoj razini, znači četiri eura na mjesečnoj razini", pojasnio je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin.
Mjere od 30. rujna
Procjene navode kako bi Vlada iz proračuna morala izvući 15 milijuna eura kako bi anulirala to poskupljenje. No, o tome će više riječi biti sutra. Prije javnosti, sve detalje će doznati socijalni partneri, koji već imaju svoja očekivanja.
"Cijene električne energije i cijene energenata će povući povećanje cijena hrane i ostalih troškova života bez obzira kakav je proračun jer ne mogu baš u svemu da narod plaća sve to", upozorio je Dražen Jović iz Nezavisnih sindikata.
Mjere koje Vlada sutra donese vrijedit će od 30. rujna, vjerojatno sve do proljeća, odnosno kraja sezone grijanja.