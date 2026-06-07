Obrtnici i iznajmljivači izlaze pred ministra: 'Ne pristajemo na ovo'

Protiv novih nameta organizirana je i peticija koja je prikupila više od 30 tisuća potpisa. Iznajmljivači i obrtnici koji posluju u sustavu paušalnog oporezivanja poručuju da ne prihvaćaju povećanje poreza.

Glavna zamjerka odnosi se na paket novih antiinflacijskih mjera za koje smatraju da najveći teret prebacuje upravo na male poduzetnike. Od ministra očekuju odgovore na pitanja zbog čega su promjene usmjerene prema njima te traže da ih se uključi u procese donošenja odluka koje izravno utječu na njihovo poslovanje.

‘Mi ne pristajemo na to da se porezno opterećenje malih poduzetnika poveća deset posto godišnje. Ako nam negdje povećaju za 30 posto, s druge strane moraju oduzeti. A treće, tražimo partnerstvo i dijalog s njima jer mi nismo bili uključeni u procese donošenja ovih mjera’, rekao je Filip Marić iz Inicijative paušalnih obrtnika za Dnevnik.hr.

Sličan stav iznose i u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Predsjednica Sekcije računovođa Đurđica Mostarčić najavila je da na sastanak dolaze s argumentima kojima će pokušati uvjeriti Ministarstvo da odustane od predloženog povećanja.

‘Zagovaramo dobru raspravu i da ćemo moći argumentirano dokazati neke naše zahtjeve, prvenstveno da se ne dogodi ovako veliko povećanje. Mi bi htjeli da nema nikakvog povećanja’, poručila je Mostarčić.