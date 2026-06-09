Državni tajnik umiruje male iznajmljivače: Evo koliko će se povećati davanja

Posebno je osporio usporedbe poreznog opterećenja zaposlenika i paušalnih obrtnika. ‘Treba shvatiti da se uspoređuju ukupni prihodi paušalca s plaćom neke zaposlene osobe. To su dvije potpuno različite stvari. Paušalac ima svoje troškove: razne komunalne naknade, troškove poslovanja i drugo’, kazao je.

‘Danas smo pokrenuli dijalog i to smatramo pozitivnim pomakom u odnosu na sadašnje stanje. Dobili smo određena tumačenja da su postojali interni razgovori. Voljeli bismo da smo se o javnom nastupanju konzultirali prije, ali ono što danas nedostaje su analize. One koje smo vidjeli danas nisu nas uvjerile. Smatramo da nisu pogađale bit problema’, rekao je Samardžić.

Predsjednik Udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić pozdravio je činjenicu da je dijalog s Vladom napokon započeo, no smatra da ključna pitanja i dalje ostaju bez odgovora, prenosi HRT.

Državna potrošnja goni inflaciju

Samardžić smatra da je rast državne potrošnje jedan od glavnih uzroka inflacije. Upozorio je da je državni proračun u posljednjih četiri do pet godina porastao za 80 posto, dok je inflacija u istom razdoblju iznosila između 20 i 30 posto. ‘Očito je da državna potrošnja goni inflaciju’, ustvrdio je, dodajući da bi Vlada trebala pojačati unutarnju kontrolu troškova jer se, prema njegovim riječima, javni novac troši bez dovoljno nadzora.

Slično razmišlja i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, koji podržava reforme, ali zamjera način na koji su pripremane. ‘Analizu smo vidjeli na predstavljanju antiinflacijskih mjera. Dijalog je vrlo važan i važno je da je ministar danas primio predstavnike HOK-a i Glasa poduzetnika’, rekao je.

Podsjetio je da je HOK tijekom pandemije sudjelovao u oblikovanju mjera pomoći obrtnicima te da je kroz rasprave o fiskalizaciji 2.0 uspio izboriti dodatno vrijeme za prilagodbu sektora. Smatra da bi i aktualne reforme mogle izgledati drukčije da su obrtnici bili ranije uključeni.

‘Apsolutno smo za reforme. Da smo imali dijalog, možda bi reforme izgledale sasvim drukčije. Fokusirali smo se na doprinose i poreze’, poručio je Kratohvil.

Državni tajnik: Nije istina da je komunikacija izostala

Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule odbacio je tvrdnje da je komunikacija izostala. Naglasio je da je Vlada prijedloge predstavila prije nego što su upućeni u javno savjetovanje i parlamentarnu proceduru te da je interesnim skupinama ostavljeno vrijeme za pripremu primjedbi.

‘Vrata Vlade i Ministarstva financija uvijek su otvorena za konstruktivan dijalog’, rekao je Bule. Prema njegovim riječima, analiza Ministarstva pokazala je da u dva posebna porezna režima postoje nedostaci koji utječu na inflacijska kretanja. Kao primjer naveo je rast broja paušalnih obrta, kojih je u posljednjih deset godina bilo sve više – s 27 tisuća na 101 tisuću.

Govoreći o privatnim iznajmljivačima, istaknuo je da se ne radi o širokom povećanju davanja. ‘Što se tiče malih iznajmljivača u turizmu, govorimo o povećanju sa 100 na 150 eura u svega devedesetak jedinica lokalne samouprave’, rekao je.

Dok se zakonski prijedlozi pripremaju za daljnju proceduru, poduzetnici i obrtnici nastavljaju tražiti dodatne analize i aktivnije uključivanje u oblikovanje konačnih rješenja.