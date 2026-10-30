Procurile nove cijene goriva. Evo što će poskupjeti

Kako neslužbeno doznaje ova televizija , promjene cijena bit će minimalne, a cijena eurosupera neće se promijeniti.

On će, kao i dosad, stajati 1.69 eura po litri, a neznatno bi trebali poskupiti eurodizel i plavi dizel. Tako će eurodizel stajati 1.89, a plavi dizel 1.45 eura po litri, što je povećanje od po jednog centa za ova goriva.

Riječ je o najavljenim cijenama bez Vladine intervencije. Ako do nje dođe, cijene će vjerojatno ostati iste.

Zadnje promjene cijena goriva uvedene su 20. listopada. Tad je benzin pojeftinio jedan cent, dizel je poskupio četiri, a plavi dizel pet centi.

Vlada je tvrdila da bi, bez njezine intervencije, gorivo bilo znatno skuplje; benzin bi stajao 1.73, a dizel čak 2.18 eura po litri. Reakcija Vlade na novo poskupljenje još se čeka...