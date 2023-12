Vlada iza zatvorenih vrata imenovala novog šefa DHMZ-a

"Na osobni zahtjev, s danom 31. prosinca 2023. razriješena je glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda dr.sc. Branka Ivančan-Picek. Novim glavnim ravnateljem Državnog hidrometeorološkog zavoda imenovan je, s danom 1. siječnja 2024., dr.sc. Ivan Güttler, te je istovremeno zbog odlaska na tu dužnost razriješen dužnosti zamjenika glavne ravnateljice", stoji u priopćenju.

Zbog isteka mandata razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Irina Jozić, a na osobni zahtjev razriješeni su članovi Upravnog vijeća dr.sc. Filip Dujmović i Iva Nappholz. Novim članicama Upravnoga vijeća imenovane su Irina Jozić, Zrinka Špoljarić i Admira Ribičić, kao predstavnice ministarstva nadležnog za rad, Vlade i Hrvatske udruge poslodavaca.

Razriješeni su članovi i zamjenici članova Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika: Stjepan Čuraj, Tomislav Paljak, Željko Plazonić, Velimir Žunac, dr.sc. Snježana Sekušak – Galešev, Bernardica Rubčić, Sanja Predavec, Ivan Karlo Stipić, Tamara Šterk, Dijana Matić, dr.sc. Martina Ferić i Jasna Belamarić.

Novim članovima imenovani su: dr.sc. Marija Bubaš, dr.sc. Iva Ivanković, Božidar Kutleša, Zrinka Raguž i Ivana Borić, a zamjenicima članova Ivana Portolan Pajić, Hana Zoričić, Antonio Bebek, Marin Živković, Ante Babić, dr.sc. Lelia Kiš-Glavaš i Anamarija Koren, kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija.

Razriješen je pomoćnik ministra unutarnjih poslova mr.sc. Cvjetko Obradović, a državnoj službenici Renati Pernek Miklenić dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Državnom službeniku Daliboru Juriću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, a državnoj službenici Andreji Benić za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za materijalno-financijske poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova, također do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Državnom službeniku Leonu Žulju dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za trgovačka društva u državnom vlasništvu, koncesije i državne potpore u Ministarstvu financija, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Razriješeni su dosadašnji članovi i zamjenici članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, a novim članovima i zamjenicima članova Savjeta imenovani su, na prijedlog tijela javne vlasti: dr.sc. Iva Ivanković, mr.sc. Vesna Šerepac, Margareta Mađerić, Miroslav Smetiško, Tomislav Dulibić, Antonija Margeta, Krešimir Partl, Krešimir Račić, Darko Nekić, Lina Lena Soukup, Martina Štefković, Hajdica Filipčić, Mile Horvat, Elizabeta Kos, Frano Matušić, Romana Kuzmanić Oluić, Sanjin Rukavina, Olga Plazibat Novosel, Domagoj Mikulić, Ivan Bota, Tomislav Družak, Ozren Pavlović Bolf, Željka Josić, Jelena Jureta Pokrovac, Mirela Kalcina, Lana Letilović, Nemanja Relić, Viktor Koska, Alen Tahiri, Ines Loknar-Mijatović, Helena Beus, Vesna Lendić Kasalo, Mario Beko i Darija Cokol.

Na prijedlog udruga i drugih organizacija civilnoga društva novim članovima i zamjenicima članova Savjeta imenovani su: Lejla Šehić-Relić, Vanja Mladineo, Josip Miličević, Maša Cek, Jozo Totić, Nenad Bunoza, Domagoj Šavor, Matija Mrakovčić, mr.sc. Mirjana Jakovčev, Kristinka Štefan, Nikola Tadić, Kristina Peruničić, mr.sc. Višnja Fortuna, dr.sc. Marijana Ljubić, Dubravko Šimenc, Marija Anzulović, Jasna Malus Gorišek, Matija Žugec, Daniel Martinović, Morana Starčević, Željka Rajković, Gabrijela Medunić-Orlić, dr.sc. Danko Relić, Igor Salopek, Gordana Lukić, Sanja Keretić, Tomislav Fain i Mihaela Turniški.

Novim članovima i zamjenicima članova Savjeta na prijedlog Ureda za udruge, koji predlaže predstavnike organizacije civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata, udruga poslodavaca i nacionalnih udruga lokalne i regionalne samouprave imenovani su: Ivan Soldo, dr.sc. Mirando Mrsić, Marija Hanževački, Darko Šeperić, Ana Falak, Mirela Gudan, Ružica Čavar, Ivana Rumenović Novinić, Nives Kopajtich Škrlec, Ante Galić, Mladen Puškarić i Dragan Sudarević, stoji, uz ostalo, u priopćenju.