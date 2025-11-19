Vjesnik se još dimi, vatrogasni zapovjednik otkrio zašto vatrogasci ne ulaze u neboder

Požar u Vjesnikovom neboderu još nije ugašen, rekao je u srijedu ujutro zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih pojašnjavajući kako ga vatrogasci ne gase jer se zasad, po odluci statičara zbog sigurnosnih razloga, ne smije unutra.

Mirno je, minimalno smo tamo, sad pomažemo statičarima i nadziremo dronom", kazao je Hini zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.

Vatrogasci su po nalogu statičara iz sigurnosnih razloga u utorak navečer napustili Vjesnikov neboder, te je tada rečeno da će pričekati jutro da se objekt ohladi kako bi nastavili s gašenjem požara, ali će na terenu ostati čitavu noć. Zamjenik zapovjednika JVP Grada Zagreba Tomislav Resman izjavio je sinoć da nisu uspjeli ugasiti požar do kraja jer je prilikom pregleda statičara utvrđeno da građevina nije sigurna zbog čega su povukli sve vatrogasce iz tog prostora.

Od sinoć je na snazi i privremena regulacija prometa. Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske je zatvoren u oba smjera, promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvija se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom, promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka zatvoren je od Selske ceste do Marohnićeve ulice. Promet je preusmjeren na Selsku prije nadvožnjaka. Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta prometne su u oba smjera.