Tportal uživo ispred Vjesnika: Pogledajte kakva je situacija, policija usmjerava promet

Ivor Kruljac, M.Č.

19.11.2025 u 07:57

Vjesnik
Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac/Tportal
Oko Vjesnikovog nebodera jutros se i dalje vidi slab dim, a policija osigurava sve okolne kolnike i regulira kretanje građana i vozila

Na terenu je pojačana kontrola, no trenutna situacija protječe bez velikih gužvi.

Unatoč relativno laganom prometu, ključna prometna točka ostaje zatvorena: Slavonska avenija iz smjera zapada prema istoku, na relaciji od kazališta Trešnja prema KD Vatroslav Lisinski, i dalje nije prohodna.

Vjesnik: Dva dana poslije i dalje gore dijelovi nebodera Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic

Policija vozače usmjerava na obilazne pravce, a građanima se preporučuje strpljenje i korištenje alternativnih ruta dok traju mjere osiguranja.

Povratak na Slavonsku moguć je na križanju s Cvjetnom cestom.
Povratak na Slavonsku moguć je na križanju s Cvjetnom cestom.

Novinar Tportala na lokaciji je upitao 18-godišnjeg Zagrepčanina što bi trebalo napraviti na mjestu gdje je dosad stajao Vjesnikov neboder.

"Tragedija je da je došlo do požara...Vatrogasci se još bore, treba to ugasiti. Koliko vidim, ovdje se više ništa ne može napraviti. Četiri godine sam ovuda prolazio dok sam odlazio u školu...", ispričao je 18-godišnji Hari koji smatra da bi na ovom mjestu trebao niknuti nekakav novi poslovni neboder.

