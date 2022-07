Vj-eko, pogon DOK-ING-a, ima program gradnje podvozja za specijalizirana vozila

Vj-eko iz Slunja, tvrtka koja proizvodi strojeve za razminiranje i za rudarenje, predstavila je u utorak premijeru Andreju Plenkoviću program gradnje podvozja za vozilo kemijsko-biološko-radiološko-nuklearne zaštite, za izviđanje i prikupljanje informacija i za inženjeriju

Na razvoju tog programa radi i savjetnik Uprave DOK-ING-a general Mirko Šundov koji je premijeru Plenkoviću i ministrici regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak najavio približavanje te tvrtke i tvrtke kćeri Vj-eko d.o.o. Ministarstvu obrane, Hrvatskoj vojsci, ali i NATO savezu.

U Europskom parlamentu u Bruxellesu su nedavno predstavili i svoj program kroz prezentiranje hrvatskog klastera obrambene industrije, ali su zatražili od premijera da država na dalje stane iza njih, jer da se tu ne bi trebalo raditi samo o prodaji strojeva, već širem projektu, s obukom i prijenosom znanja u mnoge zemlje.

Ministrica Tramišak pojasnila je da njihova razvojna prilika jest u novom EU fondu “Europski obrambeni fond”, gdje Hrvatska ima na raspolaganju dio sredstava za svoju obrambenu industriju.

“Posebno je to dobra prilika za razvoj novih tehnologija, robotizacije i drugih potreba u obrambenoj industriji”, istaknula je.

Vlasnik DOK-ING-a Vjekoslav Majetić kaže da DOK-ING radi projekte istraživanja i razvoja s raznim međunarodnim i domaćim organizacijama i institutima, da su proizveli 250 vrsta sustava za razminiranje na daljinsko upravljanje, koje prodaju u više od 20 zemalja diljem svijeta i to pod motom “nemoj slati čovjeka da obavlja posao stroja”. No danas je rekao da to ni približno nije sve što mogu, te da imaju ambiciozne planove.

DOK-ING ima 220 radnika, glavnina njih je u Zagrebu. U Slunju 45 radnika radi u centru sekundarnog proizvodnog pogona, ali tvrtka ima podružnice u SAD-u, te u Južnoj Africi, za program južnoafričkih rudnika.