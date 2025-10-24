Visoke kazne aktivistima koji su prekinuli vojni mimohod u Zagrebu

Nakon toga ih je policija iznijela, a oni su, kako je ustanovio sud, “izazvali uznemirenost, zgražanje i glasno negodovanje velikog broja okupljenih građana sudionika ovog javnog okupljanja” te “ujedno oskvrnuli sjećanje okupljenih građana i rodbine na poginule i nestale hrvatske branitelje budući je svečani mimohod bio posvećen i poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima”.

Kako pišu Novosti aktivisti su, ustvrdila je sutkinja, preskočili ogradu, izbjegli osiguranje i utrčali u štićeni prostor te svojim tijelima, odjeveni u odjeću polivenu crvenom bojom, legli ispred vojnih vozila.

Zaključuje sutkinja da su time na naročito drzak i nepristojan način narušili mir građana i prekršili članak 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji glasi ovako: “Tko se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 700 do 4000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.”

Zahvat koljenice

Sutkinja Fumiš ocijenila je da je njihovo djelo toliko teško da je troje aktivista dobilo po 3000 eura kazne, a jedna 700 eura, pri čemu im se uračunava 18 sati provedenih u pritvoru nakon što su u lisicama odvedeni u policijsku stanicu.

Jedan od policajaca je na svjedočenju kazao da mu nije poznat tzv. zahvat koljenice, u kojem se koljenom na vratu na leđima zadržavaju osobe te da je iz prve verzije optužnice nestao dio u kojem je bilo navedeno da su “uz primjenu sredstava prisile” izvedeni iz prostora.