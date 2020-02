Višnja Pevec: 'Zdravkovo zdravstveno stanje je koma, u zatvoru se smrzava'. Evo što su joj odgovorili

Zdravku Pevecu nije dobro u zatvoru, tvrdi supruga Višnja Pevec

'On ima temperaturu, ovdje se smrzava, sad sam mu odnijela veste da mu bude toplije, rekli su da on ima ovdje uvjete da se liječi. Pa niti one lijekove koje je ponio nisu dopustili da troši.

Shvaćate, njegovo zdravstveno stanje je koma, pa ovo je za njega strašno. Ima nalaze, nekoliko puta je bio u bolnici, svaki puta kad je primio poštu, završio je na hitnoj, jer to je za njega strašan stres. Ima pankreatitis, kolitis, ne znam što sve ne, operirao je kralježnicu', govori Višnja Pevec za Dnevnik.hr.

U Upravi za zatvorski sustav kažu - svih 3600 zatvorenika ima u kaznionici liječnike opće medicine.

'Prema mišljenju tih naših liječnika zatvorenici se odvode u javne bolnice, ambulante, domove zdravlja ili ako je potrebno dugotrajno liječenje, onda je tu naša zatvorska bolnica', rekla je Jana Špero, pomoćnica ministra pravosuđa iz Uprave za zatvorski sustav.

Zdravko i Višnja Pevec osuđeni su za nepripadnih četiri milijuna kuna otuđenih tvrtki Pevec. Zdravko Pevec kriv je i za utaju 27 milijuna kuna poreza. Osuđen je na dvije godine i 10 mjeseci. Polovica je pretvorena u uvjetnu kaznu, a 6 mjeseci je i odslužio. Tromjesečnu kaznu dobrotvornog rada Višnja Pevec je odradila.