Utemeljitelj kulturne botanike i zoologije u Hrvatskoj Nikola Visković izjavio je da su obje krize koje proživljavamo, pandemija i klimatska, ekološki uzrokovane te da je za rješavanje klimatske, koja je znatno ozbiljnija, jedini pravi put transformacija u zelenu ekonomiju

U razgovoru za Hinu u povodu Dana planeta Zemlje, 22. travnja, Visković ističe da će se problemi epidemija sanirati puno lakše, ali da obje zajedno dovode svijet u stanje koje ga podsjeća na krizu iz 1929. godine, te da bi i odgovor na nju trebao biti sličan javnim radovima koje je tada pokrenuo američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt.

Hrvatska se dosta uspješno bori protiv koronavirusa, kao što se uglavnom bore svugdje u Europi, no Kina je najuspješnija zbog njezina političkog sustava. Iza njezine borbe stoji partijska odluka kojom je sve zaustavljeno i zatvoreno na mjesec dana, samo su partijski aktivisti raznosali hranu po stanovima, kaže on i dodaje da to druge zemlje nisu u stanju napraviti.