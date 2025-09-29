[VIDEO] Ukrajinci objavili snimku: Ovako su FPV dronom srušili ruski helikopter Mi-8

Robert Brovdi "Mađar", zapovjednik Snaga besposadnih sustava Oružanih snaga Ukrajine, objavio je na Telegramu kako su ukrajinski operateri FPV dronom srušili ruski helikopter.

Napad su, prema riječima zapovjednika, izveli pripadnici 1. bojne besposadnih sustava 59. zračno-desantne brigade "Jakov Handžuk", prenosi HRT. Iako je Robert Brovdi prvotno tvrdio kako se radi o rušenju jurišnog helikoptera Mi-28 "Havoc", poznati ukrajinski aktivist i voditelj zaklade za "crowdsourcing" dronova Serhij Sternenko, naglasio je kako se radi o transportnom helikopteru Mi-8 "Hip" koji je naknadno modificiran za lansiranje raketa.

Video from Robert Magyar of a Russian helicopter (he says a Mi-28) that was brought down by FPVs from Ukraine's 59th Assault Brigade. You can see a Russian Ka-52 helicopter flying overhead after the crash.https://t.co/oi4sCX8lJ2 pic.twitter.com/YPzkBG9gUP — Rob Lee (@RALee85) September 29, 2025

Na objavljenim snimkama vidi se da nakon udara drona, na helikopteru izbija požar, a letjelica se nekontrolirano ruši u polje. Rušenje letjelice promatrao je ruski jurišni helikopter Ka-52 "Hokum A" koji je kružio iznad goreće olupine.