[VIDEO] Ukrajinci objavili snimku: Ovako su FPV dronom srušili ruski helikopter Mi-8

Robert Brovdi "Mađar", zapovjednik Snaga besposadnih sustava Oružanih snaga Ukrajine, objavio je na Telegramu kako su ukrajinski operateri FPV dronom srušili ruski helikopter.
Napad su, prema riječima zapovjednika, izveli pripadnici 1. bojne besposadnih sustava 59. zračno-desantne brigade "Jakov Handžuk", prenosi HRT.
Iako je Robert Brovdi prvotno tvrdio kako se radi o rušenju jurišnog helikoptera Mi-28 "Havoc", poznati ukrajinski aktivist i voditelj zaklade za "crowdsourcing" dronova Serhij Sternenko, naglasio je kako se radi o transportnom helikopteru Mi-8 "Hip" koji je naknadno modificiran za lansiranje raketa.
Na objavljenim snimkama vidi se da nakon udara drona, na helikopteru izbija požar, a letjelica se nekontrolirano ruši u polje. Rušenje letjelice promatrao je ruski jurišni helikopter Ka-52 "Hokum A" koji je kružio iznad goreće olupine.
Tipični ukrajinski FPV dron, koji se koristi kao jeftina taktička municija ili za napade na niskoleteće ciljeve, košta od 400 do 500 dolara. Vrijednost ruskog helikoptera Mi-8 procjenjuje se između 10 i 15 milijuna dolara po primjerku.