VIDEO Ukrajinci dronovima zasuli ruski grad 3000 kilometara od granice: Prijestolnica plina u plamenu

„Ono što je najvažnije je da nema poginulih ni ozlijeđenih. Razmjeri i priroda štete se utvrđuju”, objavio je Arjuhov na aplikaciji Telegram, ne otkrivši o kojem se postrojenju radi.

Ruska energetska tvrtka Gazprom nije odgovorila Reutersu na upit za komentar o napadu na tu regiju, smještenu oko tri tisuće kilometara od ukrajinske granice.

Novi Urengoj je neslužbena ruska prijestolnica plina, smještena u Jamalsko-Nenečkoj regiji na sjeveru zapadnog Sibira.