nova runda udara

VIDEO Ukrajinci dronovima zasuli ruski grad 3000 kilometara od granice: Prijestolnica plina u plamenu

I.V./Hina

09.09.2026 u 20:30

Ukrajinski napad na Novi Urengoj
Ukrajinski napad na Novi Urengoj Izvor: Društvene mreže / Autor: Exilenova+
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Industrijski pogon u Novom Urengoju, „ruskoj prijestolnici plina” na sjeveru zemlje, zapalio se nakon napada bespilotnom letjelicom, objavio je u srijedu regionalni guverner Dmitrij Artjuhov

„Ono što je najvažnije je da nema poginulih ni ozlijeđenih. Razmjeri i priroda štete se utvrđuju”, objavio je Arjuhov na aplikaciji Telegram, ne otkrivši o kojem se postrojenju radi.

vezane vijesti

Ruska energetska tvrtka Gazprom nije odgovorila Reutersu na upit za komentar o napadu na tu regiju, smještenu oko tri tisuće kilometara od ukrajinske granice.

Novi Urengoj je neslužbena ruska prijestolnica plina, smještena u Jamalsko-Nenečkoj regiji na sjeveru zapadnog Sibira.

Gazprom je iz Jamala izvozio plin sve do zapadne Europe dok odnosi nisu prekinuti nakon početka ruske invazije punog opsega na Ukrajinu 2022. godine.

Procjenjuje se da su zalihe te regije 2020. godine iznosile 26,5 bilijuna kubičnih metara plina, što je dovoljno za pokrivanje globalne potražnje više od šest godina.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nevrijeme

nevrijeme

VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Jak vjetar nosio sve, gromovi palili krovove
delegacija ep-a

delegacija ep-a

Bartulica će biti promatrač na izborima u BiH: 'Naš je zadatak...'
ivica kišić

ivica kišić

Sudski vještak otkriva kako će se sanirati otpad u Gospiću: 'Pesimist sam...'

najpopularnije

Još vijesti