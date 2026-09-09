Odzvonilo Kushneru i Witkoffu? Posjet šefa CIA-e Moskvi ipak nije bio 'samo rutinski'

Trump još nije donio konačnu odluku, a Bijela kuća zasad odbacuje tvrdnje o promjeni pregovaračkog tima
Šef CIA-e John Ratcliffe mogao bi preuzeti znatno veću ulogu u američkim nastojanjima da se okonča rat u Ukrajini, dok Bijela kuća razmatra promjene u pregovaračkom timu koji predvode posebni izaslanik Steve Witkoff i zet predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Jared Kushner.
Prema informacijama Financial Timesa, američki dužnosnici o mogućoj promjeni već su razgovarali s europskim kolegama. Ratcliffe bi se trebao više uključiti u takozvanu shuttle diplomaciju između Moskve i Kijeva, dok bi istovremeno nastavio kontakte s obavještajnim službama dviju zemalja.
Trump, međutim, još nije donio konačnu odluku, a Bijela kuća javno odbacuje tvrdnje o promjeni pregovaračkog tima.
Bijela kuća demantira promjenu
Iz Trumpove administracije poručuju da Witkoff i Kushner i dalje imaju puno povjerenje predsjednika i rade na postizanju mirovnog sporazuma.
Witkoff bi, prema izvorima upoznatima s planovima, mogao zadržati funkciju posebnog izaslanika za mirovne misije, uključujući pregovore na Bliskom istoku. Moguće je i da nastavi sudjelovati u pregovorima o Ukrajini, paralelno s Ratcliffeom.
Prema dvojici izvora Financial Timesa, između Ratcliffea i Witkoffa već postoji svojevrsno nadmetanje oko toga tko bi trebao voditi pojedine dijelove pregovaračkog procesa.
Europa želi promjenu nakon mjeseci bez pomaka
Mogući veći angažman Ratcliffea navodno je dobro primljen u pojedinim europskim prijestolnicama, koje su sve frustriranije izostankom konkretnog napretka u pregovorima.
Američki pokušaji posredovanja posljednjih godinu i pol nisu donijeli dogovor, dok ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje inzistira na zahtjevima koje Ukrajina odbacuje.
Washington već dulje razmatra promjenu pregovaračke strategije. Proces je dodatno zakočen nakon što su američki napori krajem veljače zapeli, a Trumpova administracija potom se usredotočila na rat s Iranom.
Ratcliffe je već bio u Moskvi
Moguća promjena dolazi nakon neuobičajenog poteza američke administracije. Ratcliffe je krajem kolovoza iznenada otputovao u Moskvu, gdje je razgovarao s visokim ruskim obavještajnim dužnosnicima o ratu u Ukrajini i Iranu te ruskim 'hibridnim' prijetnjama Europi.
Trump je njegov posjet pokušao umanjiti, opisujući ga kao 'vrstu rutinskog posjeta'. No ukrajinski obavještajci potom su predsjednika Volodimira Zelenskog izvijestili da posjet smatraju znakom kako Ratcliffe preuzima važniju ulogu u američkim nastojanjima da se zaustavi ruska invazija.
Prema informacijama američkih medija, Ratcliffe je ruskim kolegama prenio poruku da bi nastavak rata mogao biti sve nepovoljniji za Moskvu i pozvao ih na povratak pregovorima. No nakon njegova posjeta Rusija nije pokazala spremnost na odustajanje od svojih ključnih zahtjeva, a intenzitet napada na Ukrajinu se povećao.
Witkoff i Kushner nedavno bili kod Putina i Zelenskog
Samo nekoliko dana nakon Ratcliffeova posjeta Moskvi, Witkoff i Kushner otputovali su u rusku prijestolnicu, gdje su se sastali s Putinom, a potom su otišli u Kijev na razgovore sa Zelenskim.
Njihov sastanak s Putinom trajao je više od tri sata, a američka strana nakon razgovora izrazila je optimizam da bi se mogli obnoviti trilateralni pregovori SAD-a, Rusije i Ukrajine.
No prema izvorima upoznatima s razgovorima, američki pregovarači u Moskvu i Kijev nisu donijeli mnogo novih ideja, dok Putin nije pokazao da je spreman odustati od svojih ranijih zahtjeva.
'Ne možete ovo riješiti tako da uskačete i izlazite. Ovo je vrlo složen sukob. Potreban je pravilno organiziran, cjelodnevni rad na svakom pitanju. Trenutačno se to ne događa', rekao je jedan od izvora za FT.
'Problem su Rusi'
Ukrajinski dužnosnici, čini se, nemaju problem s mogućom promjenom američkog pregovarača. Trojica visokih ukrajinskih dužnosnika rekla su da Kijev ima dobre radne odnose i s Ratcliffeom i s Witkoffom i Kushnerom.
'Mi smo u redu s Ratcliffeom, kao i s Jaredom i Steveom. Problem su Rusi', rekao je jedan od ukrajinskih dužnosnika.
U međuvremenu, Kushner je navodno prijateljima rekao da očekuje povlačenje iz pregovora o Ukrajini te da bi se radije usredotočio na diplomatske napore povezane s ratom u Gazi i sukobom između Irana i Izraela.
Ako Trump doista odluči pojačati Ratcliffeovu ulogu, to bi predstavljalo značajnu promjenu u načinu na koji Washington vodi pregovore s Moskvom i Kijevom. Za sada, međutim, Bijela kuća tvrdi da se takva promjena ne događa.