Odzvonilo Kushneru i Witkoffu? Posjet šefa CIA-e Moskvi ipak nije bio 'samo rutinski'

Trump još nije donio konačnu odluku, a Bijela kuća zasad odbacuje tvrdnje o promjeni pregovaračkog tima

Šef CIA-e John Ratcliffe mogao bi preuzeti znatno veću ulogu u američkim nastojanjima da se okonča rat u Ukrajini, dok Bijela kuća razmatra promjene u pregovaračkom timu koji predvode posebni izaslanik Steve Witkoff i zet predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Jared Kushner. Prema informacijama Financial Timesa, američki dužnosnici o mogućoj promjeni već su razgovarali s europskim kolegama. Ratcliffe bi se trebao više uključiti u takozvanu shuttle diplomaciju između Moskve i Kijeva, dok bi istovremeno nastavio kontakte s obavještajnim službama dviju zemalja. Trump, međutim, još nije donio konačnu odluku, a Bijela kuća javno odbacuje tvrdnje o promjeni pregovaračkog tima.

Bijela kuća demantira promjenu Iz Trumpove administracije poručuju da Witkoff i Kushner i dalje imaju puno povjerenje predsjednika i rade na postizanju mirovnog sporazuma. Witkoff bi, prema izvorima upoznatima s planovima, mogao zadržati funkciju posebnog izaslanika za mirovne misije, uključujući pregovore na Bliskom istoku. Moguće je i da nastavi sudjelovati u pregovorima o Ukrajini, paralelno s Ratcliffeom. Prema dvojici izvora Financial Timesa, između Ratcliffea i Witkoffa već postoji svojevrsno nadmetanje oko toga tko bi trebao voditi pojedine dijelove pregovaračkog procesa. Europa želi promjenu nakon mjeseci bez pomaka Mogući veći angažman Ratcliffea navodno je dobro primljen u pojedinim europskim prijestolnicama, koje su sve frustriranije izostankom konkretnog napretka u pregovorima. Američki pokušaji posredovanja posljednjih godinu i pol nisu donijeli dogovor, dok ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje inzistira na zahtjevima koje Ukrajina odbacuje.

Washington već dulje razmatra promjenu pregovaračke strategije. Proces je dodatno zakočen nakon što su američki napori krajem veljače zapeli, a Trumpova administracija potom se usredotočila na rat s Iranom. Ratcliffe je već bio u Moskvi Moguća promjena dolazi nakon neuobičajenog poteza američke administracije. Ratcliffe je krajem kolovoza iznenada otputovao u Moskvu, gdje je razgovarao s visokim ruskim obavještajnim dužnosnicima o ratu u Ukrajini i Iranu te ruskim 'hibridnim' prijetnjama Europi. Trump je njegov posjet pokušao umanjiti, opisujući ga kao 'vrstu rutinskog posjeta'. No ukrajinski obavještajci potom su predsjednika Volodimira Zelenskog izvijestili da posjet smatraju znakom kako Ratcliffe preuzima važniju ulogu u američkim nastojanjima da se zaustavi ruska invazija. Prema informacijama američkih medija, Ratcliffe je ruskim kolegama prenio poruku da bi nastavak rata mogao biti sve nepovoljniji za Moskvu i pozvao ih na povratak pregovorima. No nakon njegova posjeta Rusija nije pokazala spremnost na odustajanje od svojih ključnih zahtjeva, a intenzitet napada na Ukrajinu se povećao.