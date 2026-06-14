Zelenski razgovarao s Trumpom: 'Naša pozicija je ojačala'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o nastojanjima da se okonča rat koji traje duže od četiri godine, uoči sastanka zemalja G7 u Francuskoj ovaj tjedan
Zelenski je na Telegramu napisao da je Trumpu poželio sretan 80. rođendan te da mu je zahvalio za pomoć Washingtona kroz cijeli sukob.
'Poželio sam predsjedniku Trumpu svaki uspjeh, najprije za njegove napore da okonča ruski rat protiv Ukrajine', rekao je Zelenskij. Uoči sastanka skupine G7 u Evian-les-Bainsu, gdje bi čelnici trebali raspravljati o ruskom ratu u Ukrajini u utorak, Zelenski je rekao da je s Trumpom raspravljao o poziciji njihovih međunarodnih partnera.
'Razgovarali smo o tome što bi sada moglo pomoći da se dođe do mira te sam obavijestio predsjednika o posljednjim razvojima na bojištu i kako je naša pozicija ojačala', rekao je. 'Imamo neke dobre ideje koje bi mogle pomoći da se prije dođe do mira.'
Pregovori kojima posreduje SAD, a kojima je cilj okončanje rata, u zastoju su jer je Washington usredotočen na sukob u Iranu.
Međutim, Zelenski je rekao da se dinamika na bojištu promijenila u korist Ukrajine te da je to otvorilo prozor mogućnosti postizanja mirovnog sporazuma.
U otvorenom pismu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ovaj mjesec, Zelenski je također pozvao na pregovore uživo kako bi se dogovorilo primirje. Čelnici Britanije, Francuske i Njemačke rekli su u priopćenju nakon pregovora sa Zelenskijem u Londonu prošli tjedan da podržavaju njegov prijedlog i da će Europa odigrati ulogu. Putin je rekao da ne vidi potrebu da se sastaje sa Zelenskim i da ruske snage napreduju na bojištu. I dalje zadržava svoj poziv Ukrajini da se odrekne dodatnog teritorija u zamjenu za mir, što je Kijev žestoko odbacio.
U zahvali Trumpu za pomoć Washingtona, Zelenski je posebno istaknuo isporuku protuoklopnih projektila Javelin i sustava protuzračne obrane Patriot.
Prošli mjesec, Zelenski je napisao Trumpu i drugim članovima Kongresa zahtjev za povećanjem isporuke Patriota, jedine učinkovite obrane u ukrajinskom arsenalu protiv ruskih balističkih projektila.