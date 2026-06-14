Zelenski razgovarao s Trumpom: 'Naša pozicija je ojačala'

'Poželio sam predsjedniku Trumpu svaki uspjeh, najprije za njegove napore da okonča ruski rat protiv Ukrajine', rekao je Zelenskij. Uoči sastanka skupine G7 u Evian-les-Bainsu, gdje bi čelnici trebali raspravljati o ruskom ratu u Ukrajini u utorak, Zelenski je rekao da je s Trumpom raspravljao o poziciji njihovih međunarodnih partnera.

Zelenski je na Telegramu napisao da je Trumpu poželio sretan 80. rođendan te da mu je zahvalio za pomoć Washingtona kroz cijeli sukob.

'Razgovarali smo o tome što bi sada moglo pomoći da se dođe do mira te sam obavijestio predsjednika o posljednjim razvojima na bojištu i kako je naša pozicija ojačala', rekao je. 'Imamo neke dobre ideje koje bi mogle pomoći da se prije dođe do mira.'

Pregovori kojima posreduje SAD, a kojima je cilj okončanje rata, u zastoju su jer je Washington usredotočen na sukob u Iranu.

Međutim, Zelenski je rekao da se dinamika na bojištu promijenila u korist Ukrajine te da je to otvorilo prozor mogućnosti postizanja mirovnog sporazuma.

U otvorenom pismu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ovaj mjesec, Zelenski je također pozvao na pregovore uživo kako bi se dogovorilo primirje. Čelnici Britanije, Francuske i Njemačke rekli su u priopćenju nakon pregovora sa Zelenskijem u Londonu prošli tjedan da podržavaju njegov prijedlog i da će Europa odigrati ulogu. Putin je rekao da ne vidi potrebu da se sastaje sa Zelenskim i da ruske snage napreduju na bojištu. I dalje zadržava svoj poziv Ukrajini da se odrekne dodatnog teritorija u zamjenu za mir, što je Kijev žestoko odbacio.

U zahvali Trumpu za pomoć Washingtona, Zelenski je posebno istaknuo isporuku protuoklopnih projektila Javelin i sustava protuzračne obrane Patriot.

Prošli mjesec, Zelenski je napisao Trumpu i drugim članovima Kongresa zahtjev za povećanjem isporuke Patriota, jedine učinkovite obrane u ukrajinskom arsenalu protiv ruskih balističkih projektila.