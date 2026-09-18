VIDEO Policija palicama premještala na tisuće migranata u Ceuti, zavladao kaos

Španjolska policija je u petak premještala tisuće migranata s plaža u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti u novi i prenatrpani prihvatni centar u luci, tijekom čega je došlo do naguravanja pa je koristila gumene metke i palice

Španjolska vlada procjenjuje da se u Ceuti još uvijek nalazi između 9.000 i 10.000 migranata, nakon što ih je ljetos ondje ušlo 72.000 iz Maroka.

Operacija je počela oko 6.30 sati po lokalnom vremenu na plažama Trampolín i Benítez, a u njoj je sudjelovalo oko 170 pripadnika Nacionalne policije, većinom pripadnika interventnih postrojbi uz dronove, te oko 70 pripadnika Civilne garde.

Migranti koji su noć proveli na plažama, nadajući se mjestu u novom prihvatnom centru, u početku su pljeskom pozdravili početak premještanja. No ubrzo je došlo do naguravanja dok su se ljudi pokušavali probiti do ograničenog broja dostupnih mjesta.

Chaos in Ceuta last night as illegal migrants were being moved from one camp to another.



The Spanish government lied when it said in early August that practically all of the migrants had returned to Morocco.



There are still thousands and thousands left. pic.twitter.com/ZNo0LPPg5v — Visegrád 24 (@visegrad24) September 18, 2026

Snimke španjolske javne televizije RTVE-a prikazale su gužvu i naguravanje, nakon čega je policija ispalila gumene metke u zrak i palicama udarila nekoliko migranata. Situacija se potom smirila, a operacija je nastavljena. Migranti su u manjim skupinama, pod policijskom pratnjom, pješke prevođeni rutom dugom nešto više od kilometra od plaža do luke. Po dolasku su prolazili identifikaciju i sigurnosnu provjeru.

🇪🇸 Riot police have to stop the illegal migrants in Ceuta who were flooding in to bypass the checkpoint...



PM Sánchez has allowing thousands of illegal migrants to REMAIN in Spanish territory...



Why doesn’t he send in the army and kick them out??



Writer: Samuel… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 18, 2026