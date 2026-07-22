VIDEO Pljunuo mađarskog premijera pred kamerama: 'Imali ste obraza doći ovamo?'

Potom je okupljenima rekao da su upravo vidjeli 'jedno od preostalih lica Fidesza' te dodao da možda upravo zato bivši ministar prometa János Lázár nije putovao vlakom.

Magyar mu je mirno odgovorio: 'Želim vam dobro zdravlje.'

Sve se dogodilo pred kamerama , a napadač je prije toga prišao političarima i upitao ih: 'Imali ste obraza? Usudili ste se doći ovamo?' Nakon toga pljunuo je premijera s leđa.

Kazao je kako osobe koje se ponašaju na takav način ne treba mrziti , nego im pokušati pružiti podršku i ohrabrenje.

Premijer se na događaj osvrnuo i kasnije tijekom konferencije za novinare na željezničkoj postaji Rákospalota-Újpest.

'Vlada Tisze predstavljat će svakog Mađara. Nisu oni krivi što još nose mržnju u srcu, nego propaganda koju je, među ostalima, János Lázár provodio javnim novcem', rekao je Magyar.

Dodao je kako vjeruje da su ovakvi ispadi u Mađarskoj sve rjeđi te da se zemlja kreće prema tolerantnijem i uređenijem društvu.

Neće podnijeti prijavu

Magyar je potvrdio da protiv muškarca koji ga je pljunuo neće podnijeti kaznenu prijavu.

Ipak, mađarski aktivist István Tényi naknadno je policiji prijavio nepoznatog počinitelja zbog sumnje na prekršaj protiv javnog reda i mira. U prijavi je naveo da je takvim ponašanjem povrijeđeno ljudsko dostojanstvo.

Nakon incidenta Magyar i Vitézy nastavili su s planiranim programom te predstavili plan razvoja željeznice.

Riječ je o višegodišnjem projektu vrijednom oko 3500 milijardi forinti, odnosno približno devet milijardi eura. Cilj programa je modernizacija željezničke infrastrukture i voznog parka kako bi željeznički promet postao pouzdaniji i konkurentniji cestovnom prijevozu.

Plan uključuje i produljenje budimpeštanske linije podzemne željeznice M3 do postaje Rákospalota-Újpest, što bi se trebalo financirati sredstvima Europske unije. Predviđena je i nabava novih vlakova, razvoj prigradskih željezničkih linija te bolje povezivanje željezničkog i tramvajskog prometa u većim gradovima.