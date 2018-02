[VIDEO]Karepovac dobio 'dezodorans', šef Zavoda za javno zdravstvo priznao da smrad može izazvati povraćanje

Nakon sastanka sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom te svim načelnicima i gradonačelnicima Splitsko-dalmatinske županije, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić obišao je odlagalište otpada Karepovac i susreo se sa splitskim gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom i ravnateljem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslavom Capakom

Ministar Ćorić kazao je kako građani Splita mogu biti mirni. 'Dosadašnja mjerenja govore da za građane Splita nema opasnosti. U gradu je od 12. do 31. siječnja trajao inspekcijski nadzor. Mjere će se usmjeriti na smanjenje mirisa, odlagalište će se tretirati kemikalijom i biti prekriveno', istaknuo je ministar.

Dodao je da tretiranje protiv neugodnog mirisa neće usporiti sanaciju odlagališta. Dapače, sanacija će se ubrzati, uvjerava Ćorić.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kazao je kako je najvažnije da se sanacija provodi radi zaštite zdravlja građana no da sanacija ne smije ugroziti zdravlje građana. 'Za sada nemamo razloga to misliti. Ovi plinovi koji se mjere, proširila se paleta plinova koji se prate, nema pokazatelja koji bi ukazivali na štetnost. Neki od njih smrde, to je izrazito neugodan miris koji izaziva iritaciju u većim količinama i povraćanje. Granica njihovog smetanja ljudima daleko viša nego što je količina štetna za zdravlje', istaknuo je.