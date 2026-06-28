VIDEO Gore rafinerije u Rusiji, Moskvi prijeti nestašica goriva

Prema navodima ruskih Telegram kanala, meta napada bila je rafinerija u gradu Slavjansku na Kubanu, u Krasnodarskoj oblasti. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke velikog požara i gustog dima koji se uzdiže iz područja skladišnih spremnika, piše Kyiv Independent.

Regionalne vlasti kasnije su priopćile da je požar izazvao pad ostataka oborenih bespilotnih letjelica, no razmjeri štete zasad nisu poznati.

Rafinerija se smatra jednim od ključnih izvora goriva za okupirani Krim, čije su zalihe posljednjih tjedana ozbiljno pogođene ukrajinskim napadima na logističke i energetske pravce prema poluotoku.