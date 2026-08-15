Potres pogodio španjolsku Granadu, ima materijalne štete

U potresu zasad nema ozlijeđenih, ali je zabilježena materijalna šteta.

"Noć uznemirenosti u Granadi nakon potresa magnitude 5 koji je prouzročio određenu materijalnu štetu, a podrhtavanje se osjetilo i u nekoliko drugih provincija ", izvijestio je predsjednik andaluzijske vlade Juanma Moreno putem X-a.

"Budimo mirni i vrlo oprezni u blizini oštećenih krovova i pročelja koja bi se još mogla urušiti te, molim vas, slijedimo sve preporuke", poručio je stanovnicima. Služba za hitne slučajeve 112 zaprimila je više od 200 poziva građana.

Španjolski Nacionalni geografski institut (IGN) u početku je procijenio magnitudu potresa na 4,8, no naknadno ju je povisio na 5. Potres se dogodio na dubini od dva kilometra.