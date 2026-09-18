KATASTROFA NA bLIDINJU

VIDEO Golema buktinja u Hercegovini: Vatra se približava kućama, krenula evakuacija

I.V.

18.09.2026 u 17:38

Požar u Hercegovini
Požar u Hercegovini Izvor: Screenshot / Autor: X/Jabuka.tv
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Novi požar izbio je u petak na području Borićevca na Blidinju u Hercegovini te se pod naletom vjetra brzo širi prema Masnoj Luci

Na području Blidinja izbio požar većih razmjera koji obuhvaća gustu borovu šumu, travu i nisko raslinje, a vatrena linija izravno ugrožava okolne vikendice, potvrđeno je za Jabuku.tv. Plamen se brzo širi prema Masnoj Luci, zahvatio je borovu šumu, a stigao je i do pojedinih vikendica.

'Evakuiraju ljude. Požar se približio kućama', rekao je čitatelj 24sata.

Na terenu su, uz lokalne vatrogasce, angažirane sve dobrovoljne i profesionalne vatrogasne postrojbe ŽZH, dok su im u pomoć pristigle i kolege iz Čitluka i Mostara, a podršku gasiteljima pruža i Crveni križ ŽZH.

Pomoć iz zraka pružaju i hrvatski kanaderi koji nadlijeću požarište.

vezane vijesti

Podsjetimo, požar koji nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca na području istočno od Risovca je i dalje aktivan.

Nakon što su u četvrtak dva hrvatska Canadaira CL-415 već djelovala na požarištu, hrvatski protupožarni zrakoplovi ponovno su angažirani i u petak. Dan ranije izveli su ukupno 18 izbačaja vode, dok je u gašenju sudjelovao i helikopter Oružanih snaga BiH s deset izbačaja.

Prema informacijama koje objavljuju civilna zaštita, požar koji već nekoliko dana gori na lokalitetu Razvale i dalje se širi prema Malom Vilincu i Risovcu, a teren je toliko nepristupačan da se pojedinim dijelovima požarišta ne može prići vatrogasnim vozilima.

Zbog nepristupačnog terena gašenje sa zemlje i dalje je ograničeno, pa nadležne službe računaju na nastavak djelovanja zračnih snaga kako bi se spriječilo daljnje širenje požara.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vječne kemikalije

vječne kemikalije

Vlasnik bunara u kojem je nađen PFAS: 'Ta voda teče ispod silosa, pa ide u Liku'
dodjela zahvalnica

dodjela zahvalnica

Tomo Medved: 'Da nije bilo HVO-a, ne bi bilo ni BiH'
najavio odgovor

najavio odgovor

Macron poslao ozbiljno upozorenje: Priroda ruske agresije se mijenja

najpopularnije

Još vijesti