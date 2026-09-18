VIDEO Golema buktinja u Hercegovini: Vatra se približava kućama, krenula evakuacija

Novi požar izbio je u petak na području Borićevca na Blidinju u Hercegovini te se pod naletom vjetra brzo širi prema Masnoj Luci
Na području Blidinja izbio požar većih razmjera koji obuhvaća gustu borovu šumu, travu i nisko raslinje, a vatrena linija izravno ugrožava okolne vikendice, potvrđeno je za Jabuku.tv. Plamen se brzo širi prema Masnoj Luci, zahvatio je borovu šumu, a stigao je i do pojedinih vikendica.
'Evakuiraju ljude. Požar se približio kućama', rekao je čitatelj 24sata.
Na terenu su, uz lokalne vatrogasce, angažirane sve dobrovoljne i profesionalne vatrogasne postrojbe ŽZH, dok su im u pomoć pristigle i kolege iz Čitluka i Mostara, a podršku gasiteljima pruža i Crveni križ ŽZH.
Pomoć iz zraka pružaju i hrvatski kanaderi koji nadlijeću požarište.
Podsjetimo, požar koji nekoliko dana gori sjevernije od Borićevca na području istočno od Risovca je i dalje aktivan.
Nakon što su u četvrtak dva hrvatska Canadaira CL-415 već djelovala na požarištu, hrvatski protupožarni zrakoplovi ponovno su angažirani i u petak. Dan ranije izveli su ukupno 18 izbačaja vode, dok je u gašenju sudjelovao i helikopter Oružanih snaga BiH s deset izbačaja.
Prema informacijama koje objavljuju civilna zaštita, požar koji već nekoliko dana gori na lokalitetu Razvale i dalje se širi prema Malom Vilincu i Risovcu, a teren je toliko nepristupačan da se pojedinim dijelovima požarišta ne može prići vatrogasnim vozilima.
Zbog nepristupačnog terena gašenje sa zemlje i dalje je ograničeno, pa nadležne službe računaju na nastavak djelovanja zračnih snaga kako bi se spriječilo daljnje širenje požara.