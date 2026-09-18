VIDEO Golema buktinja u Hercegovini: Vatra se približava kućama, krenula evakuacija

Na području Blidinja izbio požar većih razmjera koji obuhvaća gustu borovu šumu, travu i nisko raslinje, a vatrena linija izravno ugrožava okolne vikendice, potvrđeno je za Jabuku.tv. Plamen se brzo širi prema Masnoj Luci, zahvatio je borovu šumu, a stigao je i do pojedinih vikendica.

'Evakuiraju ljude. Požar se približio kućama', rekao je čitatelj 24sata.

Na terenu su, uz lokalne vatrogasce, angažirane sve dobrovoljne i profesionalne vatrogasne postrojbe ŽZH, dok su im u pomoć pristigle i kolege iz Čitluka i Mostara, a podršku gasiteljima pruža i Crveni križ ŽZH.