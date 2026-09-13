Gosti i djelatnici potom su upućeni prema plaži. ‘Nakon toga smo jednostavno počeli upućivati sve ljude iz resorta prema plaži, odakle su nas evakuirali’, opisao je.

‘Sjećam se da smo već krenuli prema moru i samo nekoliko minuta poslije restoran je počeo gorjeti. Sve se odigralo jako brzo’ , rekao je za Dnevnik Nove TV.

Jakob iz Poljske ispričao je da su već krenuli prema moru kada se situacija naglo pogoršala.

Požar se turističkom kompleksu približio velikom brzinom, ostavljajući gostima vrlo malo vremena za reakciju.

‘Bio je mrak, vidjeli smo vatru. Došla je možda pet metara od naše sobe i morali smo početi bježati. Morali smo spakirati stvari u sekundi ’, ispričala je.

Još dramatičnije trenutke opisala je Marketa iz Češke.

Strah je zavladao među gostima, posebno obiteljima s djecom i starijim ljudima.

‘Bilo je ludo. Plakali smo, svi su plakali, djeca su vrištala jer nismo znali što nam je činiti. Također, stari ljudi su se bojali za svoj život’, rekla je Marketa.

Oko 400 ljudi iz kompleksa u Osibovoj moralo je napustiti ugroženo područje dok se požar približavao objektima.

‘Žar je pao bebi na glavu, kosa joj je počela gorjeti’: Turist opisao horor tijekom požara na Braču

Dramatičnu evakuaciju pred vatrenom stihijom na Braču opisao je turist iz Bosne i Hercegovine koji se sa suprugom i bebom našao stiješnjen između mora i požara.

‘Hvala Bogu, beba je živa i zdrava, kao i supruga’, započeo je Adem svoju potresnu priču za Novu TV.

Najdramatičniji trenutak dogodio se dok su se sklanjali pred vatrom prema moru. ‘Dogodila mi se scena da je žar pao bebi na glavu. I kosa je počela gorjeti. Na stijeni kraj mora, naprijed su valovi, iza je vatra’, ispričao je.

U tom trenutku nije imao puno mogućnosti. ‘Kako sam čuvao dijete, doslovno sam ustima gasio vatru na glavi. Scene iz horor filmova’, rekao je.

Nakon svega najvažnija vijest za obitelj jest da je dijete dobro. ‘Beba je dobro skroz. Sinoć je kašljala, međutim danas je sve u redu, nasmijana je, sve super, tako da se završilo kako treba’, rekao je Adem.

Kontaktirao je i resort kako bi se vratio po automobil i stvari. Imao je sreće – automobil nije izgorio, a vatra nije uništila ni njihov smještaj. Obitelj se sada vraća kući.

‘Vatrogasci su junaci iz filmova’

Posebno emotivan bio je njegov ponovni susret s jednim od vatrogasaca koji je sudjelovao u dramatičnoj noćnoj akciji.

‘Baš sam se sreo s vatrogascem s kojim sam sinoć pričao kad sam išao prema parkingu. Prepoznao me’, rekao je.

Nakon svega što je vidio, kaže da teško može vjerovati što su vatrogasci uspjeli napraviti.

‘Doslovno junaci iz filmova, nevjerojatno’, poručio je Adem.