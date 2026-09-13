Stotine turista stjerane prema moru: Otkriveni detalji velike noćne akcije spašavanja na Braču

Gotovo 700 ljudi evakuirano je tijekom dramatične noći na Braču nakon što se požar naglo razbuktao i u svega nekoliko minuta zaprijetio naseljima i turističkim objektima kod Milne. Najkritičnije je bilo u uvali Osibova, gdje se više od 300 ljudi, uglavnom stranih turista i hotelskih gostiju, spustilo prema moru tražeći spas pred vatrom

Dojava da je potrebna hitna evakuacija stigla je oko 22.15 sati, ispričao je za Novu TV lučki kapetan iz Milne Petar Poklepović, koji je koordinirao spašavanje na moru. ‘Odmah smo pokrenuli opsežnu akciju s brodovima kapetanije, policije, Obalne straže, HGSS-a i vojske’, rekao je. No u akciju su se uključili i brojni civili. ‘Ono što je bilo od neprocjenjive važnosti – jako puno ljudi s privatnim brodicama samoinicijativno je došlo u pomoć iz Bola, s Hvara i Šolte’, naglasio je Poklepović.

Prvo su spašavali starije Uvjeti na moru bili su iznimno teški. Jaka bura stvarala je valove, a prema obali i brodovima nosila je gust dim i užareni pepeo. Vidljivost je bila smanjena, dok se vatra približavala objektima iznad obale. Na plaži se u jednom trenutku našlo više stotina ljudi, među kojima i brojni stariji turisti koji su svoje stvari morali ostaviti u sobama. ‘Teren je strašno nepristupačan, ali posao se morao odraditi. Prvo smo evakuirali stariju populaciju, a potom mlađe ljude’, opisao je Poklepović.

Požar na Braču Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic







+20 Požar na Braču Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic

Manjim brodicama do velikih brodova Zbog nepristupačne obale evakuacija je organizirana u etapama. Ljude su manjim plovilima prevozili od obale do većih brodova koji su čekali na moru ispred uvale. ‘Prebacivali smo ih manjim plovilima na veće brodove koji su čekali i plutali ispred same uvale, a zatim su svi prevoženi u luku Milna, gdje je bio organiziran prihvatni centar i zbrinjavanje’, rekao je lučki kapetan. Poklepović kaže da takvu akciju na tom dijelu Brača ne pamti. Nakon Osibove krenuli od uvale do uvale Spašavanje nije završilo evakuacijom turista. Nakon što su izvukli ljude iz Osibove, službena plovila krenula su obilaziti susjedne uvale kako bi provjerila je li netko ostao odsječen vatrom. Tijekom noći zabilježena je i jedna ozlijeđena osoba koja je hospitalizirana. Prema Poklepoviću, nije stradala tijekom glavne evakuacije, nego na privatnom posjedu u susjednoj uvali.

Požar na Braču Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic







+54 Požar na Braču Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic