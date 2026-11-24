Britanski premijer Andy Burnham našao se na udaru kritika nakon što je u Downing Street pozvao poznate influencere kako bi približio svoju vladu mlađim generacijama. Umjesto pozitivnih reakcija, uslijedile su optužbe za neozbiljnost i pretvaranje sjedišta britanske vlade u 'cirkus'

Britanski premijer Andy Burnham pokušao je iskoristiti popularnost društvenih mreža kako bi se približio mlađim biračima, no njegov potez izazvao je neočekivanu političku polemiku. U sklopu inicijative kojom laburistička vlada želi proširiti svoju prisutnost na TikToku i drugim digitalnim platformama, Burnham je početkom studenoga ugostio skupinu popularnih influencera u svojoj službenoj rezidenciji na adresi Downing Street 10. Među gostima bio je i Max Balegde, poznati britanski TikToker s milijunima pratitelja, koji je nakon posjeta snimio video ispred prepoznatljivih crnih vrata premijerova sjedišta. Na snimci je pomicao usne prateći vulgarnu pjesmu koja je postala internetski meme, a njezin sadržaj izazvao je oštre kritike političara.

Vulgarni video ispred sjedišta britanske vlade Balegde je objavio snimku na kojoj izgovara riječi pjesme 'Bomboclaat pussywagon chicken nuggets', čiji tekst uključuje vulgarnosti i izraze koje neki smatraju uvredljivima. Riječ 'bomboclaat' potječe iz jamajčanskog patois jezika, gdje se upotrebljava kao izrazita psovka, dok se ostali izrazi u internetskom kontekstu mogu tumačiti kao seksualno vulgarni ili omalovažavajući. Uz video je napisao da je upravo sudjelovao na događaju u Downing Streetu te da mu je to bila jedina ideja za snimku ispred slavnih vrata. 'Kakva čast što su me zamolili da predstavim premijera', poručio je influencer. Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a konzervativni političari optužili su premijera da je najvažniju političku adresu u zemlji pretvorio u pozornicu za neprimjerene internetske sadržaje.

A bloke doing a Nazi salute while mouthing “Bomboclaat pussywagon chicken nuggets” outside No10. £3tn debt. £3tn debt. £3tn debt. — Joe Shalam (@JoeShalam) November 23, 2026

Ministrica osudila video, ali obranila premijera O slučaju se oglasila Satvir Kaur, britanska ministrica zadužena za zaštitu građana, među ostalim i za borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Gostujući na radiju LBC, jasno je poručila da ne odobrava vulgarne izraze koje je Balegde koristio. 'Bih li ja koristila takav rječnik? Apsolutno ne. Želim li čuti takav rječnik bilo gdje? Ne želim', rekla je ministrica. Unatoč tome, odbacila je kritike da premijer ne bi smio surađivati s influencerima. 'Mislim da je ispravno da premijer razgovara s mnogo različitih ljudi i putem različitih medija', izjavila je Kaur. Dodala je da ni premijer ni vlada ne bi trebali kontrolirati sve što osobe koje posjete Downing Street poslije objavljuju. 'Vjerujem da ni vi ne biste željeli da kažem kako ja mogu kontrolirati, ili da premijer treba kontrolirati, što mediji govore ispred Downing Streeta', poručila je. Drugi influencer zaplesao poput Hugha Granta Polemika oko Balegdeova videa nije bila jedina neugodnost za britanskog premijera. Poznati influencer Luke Hamnett, koji na TikToku ima oko 1,3 milijuna pratitelja, snimio je video u unutrašnjosti Downing Streeta u kojem je rekreirao jednu od najpoznatijih scena iz božićne romantične komedije Zapravo ljubav. U originalnom filmu Hugh Grant glumi britanskog premijera koji uz pjesmu 'Jump (For My Love)' grupe Pointer Sisters pleše hodnicima službene rezidencije. Hamnett je ponovio tu scenu, a njegov ples završava kada nailazi na stvarnog premijera Burnhama, koji ga čeka radi intervjua. Snimka je zamišljena kao humorističan sadržaj, no dio britanske javnosti i oporbe nije bio oduševljen. Hamnett je s Burnhamom potom razgovarao za svoj podcast 'Live, Laugh, Luke', tijekom kojeg je premijera pohvalio zbog njegova rada. 'Stvarno, stvarno mislim da radite odličan posao. Ne govorim to samo da bih vam laskao', rekao je influencer.

When I was a new MP, we had to hand in our phones as we stepped into 10 Downing St, so it’s jarring to see a Labour PM turn it into a bit of a joke. Hugh Grant could dance through No 10 in Love Actually because he was pretending to be Prime Minister. Andy Burnham actually IS the Prime Minister. At a time when Trump, Xi and Putin are projecting power on the world stage, and people across Britain are anxious about the future, this looks extremely unserious. Being relatable doesn’t mean treating the public as though they are children who need entertaining. — Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) November 23, 2026

Oporba bijesna: 'Ova vlada postala je cirkus' Konzervativna oporba iskoristila je snimke za napad na Burnhamovu vladu, optužujući premijera da se više bavi zabavljanjem korisnika društvenih mreža nego ozbiljnim državnim poslovima. Konzervativni zastupnik Neil O'Brien poručio je da britanski građani imaju mnogo važnijih problema. 'Nezaposlenost mladih, liste čekanja i troškovi života rastu, ali hej, oni snimaju smiješne videe', izjavio je O'Brien. Kritizirao je i pokušaje vlade da se približi mlađoj publici, nazivajući takav sadržaj neiskrenim i neugodnim. Njegov stranački kolega Ben Obese-Jecty bio je još oštriji. 'Ova vlada postala je cirkus', poručio je. Kritike su uslijedile i zbog mogućeg korištenja javnog novca za suradnju s influencerima, no nije potvrđeno da su sudionici spornih snimki bili plaćeni za objavljeni sadržaj.