Britanski premijer Andy Burnham našao se na udaru kritika nakon što je u Downing Street pozvao poznate influencere kako bi približio svoju vladu mlađim generacijama. Umjesto pozitivnih reakcija, uslijedile su optužbe za neozbiljnost i pretvaranje sjedišta britanske vlade u 'cirkus'
Britanski premijer Andy Burnham pokušao je iskoristiti popularnost društvenih mreža kako bi se približio mlađim biračima, no njegov potez izazvao je neočekivanu političku polemiku. U sklopu inicijative kojom laburistička vlada želi proširiti svoju prisutnost na TikToku i drugim digitalnim platformama, Burnham je početkom studenoga ugostio skupinu popularnih influencera u svojoj službenoj rezidenciji na adresi Downing Street 10.
Među gostima bio je i Max Balegde, poznati britanski TikToker s milijunima pratitelja, koji je nakon posjeta snimio video ispred prepoznatljivih crnih vrata premijerova sjedišta. Na snimci je pomicao usne prateći vulgarnu pjesmu koja je postala internetski meme, a njezin sadržaj izazvao je oštre kritike političara.
Vulgarni video ispred sjedišta britanske vlade
Balegde je objavio snimku na kojoj izgovara riječi pjesme 'Bomboclaat pussywagon chicken nuggets', čiji tekst uključuje vulgarnosti i izraze koje neki smatraju uvredljivima.
Riječ 'bomboclaat' potječe iz jamajčanskog patois jezika, gdje se upotrebljava kao izrazita psovka, dok se ostali izrazi u internetskom kontekstu mogu tumačiti kao seksualno vulgarni ili omalovažavajući.
Uz video je napisao da je upravo sudjelovao na događaju u Downing Streetu te da mu je to bila jedina ideja za snimku ispred slavnih vrata.
'Kakva čast što su me zamolili da predstavim premijera', poručio je influencer. Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a konzervativni političari optužili su premijera da je najvažniju političku adresu u zemlji pretvorio u pozornicu za neprimjerene internetske sadržaje.
Ministrica osudila video, ali obranila premijera
O slučaju se oglasila Satvir Kaur, britanska ministrica zadužena za zaštitu građana, među ostalim i za borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Gostujući na radiju LBC, jasno je poručila da ne odobrava vulgarne izraze koje je Balegde koristio.
'Bih li ja koristila takav rječnik? Apsolutno ne. Želim li čuti takav rječnik bilo gdje? Ne želim', rekla je ministrica.
Unatoč tome, odbacila je kritike da premijer ne bi smio surađivati s influencerima. 'Mislim da je ispravno da premijer razgovara s mnogo različitih ljudi i putem različitih medija', izjavila je Kaur.
Dodala je da ni premijer ni vlada ne bi trebali kontrolirati sve što osobe koje posjete Downing Street poslije objavljuju.
'Vjerujem da ni vi ne biste željeli da kažem kako ja mogu kontrolirati, ili da premijer treba kontrolirati, što mediji govore ispred Downing Streeta', poručila je.
Drugi influencer zaplesao poput Hugha Granta
Polemika oko Balegdeova videa nije bila jedina neugodnost za britanskog premijera. Poznati influencer Luke Hamnett, koji na TikToku ima oko 1,3 milijuna pratitelja, snimio je video u unutrašnjosti Downing Streeta u kojem je rekreirao jednu od najpoznatijih scena iz božićne romantične komedije Zapravo ljubav.
U originalnom filmu Hugh Grant glumi britanskog premijera koji uz pjesmu 'Jump (For My Love)' grupe Pointer Sisters pleše hodnicima službene rezidencije. Hamnett je ponovio tu scenu, a njegov ples završava kada nailazi na stvarnog premijera Burnhama, koji ga čeka radi intervjua.
Snimka je zamišljena kao humorističan sadržaj, no dio britanske javnosti i oporbe nije bio oduševljen.
Hamnett je s Burnhamom potom razgovarao za svoj podcast 'Live, Laugh, Luke', tijekom kojeg je premijera pohvalio zbog njegova rada. 'Stvarno, stvarno mislim da radite odličan posao. Ne govorim to samo da bih vam laskao', rekao je influencer.
Oporba bijesna: 'Ova vlada postala je cirkus'
Konzervativna oporba iskoristila je snimke za napad na Burnhamovu vladu, optužujući premijera da se više bavi zabavljanjem korisnika društvenih mreža nego ozbiljnim državnim poslovima.
Konzervativni zastupnik Neil O'Brien poručio je da britanski građani imaju mnogo važnijih problema. 'Nezaposlenost mladih, liste čekanja i troškovi života rastu, ali hej, oni snimaju smiješne videe', izjavio je O'Brien.
Kritizirao je i pokušaje vlade da se približi mlađoj publici, nazivajući takav sadržaj neiskrenim i neugodnim.
Njegov stranački kolega Ben Obese-Jecty bio je još oštriji. 'Ova vlada postala je cirkus', poručio je.
Kritike su uslijedile i zbog mogućeg korištenja javnog novca za suradnju s influencerima, no nije potvrđeno da su sudionici spornih snimki bili plaćeni za objavljeni sadržaj.
'Hugh Grant je glumio premijera. Burnham je stvarno premijer'
Najžešće kritike uputila je čelnica Konzervativne stranke Kemi Badenoch, koja je Burnhama optužila da je sjedište britanske vlade pretvorio u šalu. Prisjetila se vremena kada je kao nova zastupnica ulazila u Downing Street i kada su posjetitelji morali predati mobitele prije ulaska.
'Kada sam bila nova zastupnica, morali smo predati telefone pri ulasku u Downing Street 10. Zato je neobično gledati kako laburistički premijer sve to pretvara u neku vrstu šale', napisala je na društvenoj mreži X.
Posebno se osvrnula na snimku inspiriranu filmom 'Zapravo ljubav'. 'Hugh Grant mogao je plesati Downing Streetom jer je glumio premijera. Andy Burnham doista jest premijer', poručila je Badenoch.
Dodala je da takvi prizori ostavljaju loš dojam u trenutku ozbiljnih međunarodnih kriza.
'U vrijeme kada Trump, Xi i Putin pokazuju svoju moć na svjetskoj pozornici, a ljudi diljem Britanije zabrinuti su za budućnost, ovo djeluje krajnje neozbiljno', ustvrdila je.
'Biti pristupačan ne znači ponašati se prema građanima kao prema djeci koju treba zabavljati', zaključila je.
Downing Street: Želimo komunicirati ondje gdje su građani
Iz Burnhamova ureda odbacili su tvrdnje da je suradnja s influencerima znak neozbiljnosti. Premijerov glasnogovornik istaknuo je da Burnham želi komunicirati s građanima putem različitih medija i kanala koje oni svakodnevno koriste.
'Premijer je vrlo otvoreno govorio o svojoj želji da komunicira s javnošću na različite načine i putem kanala kojima se ona koristi', poručio je glasnogovornik.
Objasnio je da je i sporni video dio šireg nastojanja vlade da informacije približi publici koja se sve manje oslanja na tradicionalne medije.
Unatoč kritikama, snimka Hamnettova plesa izazvala je i pozitivne reakcije dijela korisnika društvenih mreža. Neki su je nazvali izvrsnom i duhovitom, dok drugi smatraju da takvi pokušaji političke promocije prelaze granicu dobrog ukusa.